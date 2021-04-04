فنانة ولها أصول بريطانية.. معلومات عن ميرال ماهيليان بعد قيادتها لموكب المومياوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال موكب نقل المومياوات الملكية، مساء أمس، تمكنت عارضة الأزياء ميرال ماهيليان، خطف الأنظار إليها، أثناء قيادتها للموكب الكبير والضخم، الذي تم من خلاله نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

أبرز المعلومات عن ميرال ماهيليان

وخلال هذا التقرير، ترصد «هن» أبرز المعلومات عن ميرال ماهيليان.

- هي عارضة أزياء مصرية بريطانية، حسب تعريفها لذاتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

- جاءت مشاركتها كموديل في العديد من الإعلانات التجارية داخل وخارج مصر.

- اتجهت للعمل بمجال التمثيل، فشاركت في عدد من الأعمال منها مسلسلات «كلبش» و«للحب فرصة أخيرة»، وفيلم «القرد بيتكلم».

- تربطها علاقات صداقة قوية مع عدد من نجمات ونجوم الفن، من بينهم تارا عماد.

- يتابعها أكثر من 200 ألف شخص عبر حسابها على موقع «انستجرام».

- عبرت أمس، عن فخرها الشديد بعد مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية، ودونت تعليقا بالإنجليزية قائلة: «فخورة جدا بإني كنت جزء من هذا اليوم التاريخي، لا يمكن للكلام وصف الشعور خلال السير مع الفراعنة العظماء في المسيرة الذهبية».

حفل موكب المومياوات

وخلال ليلة أمس، شهد العالم أجمع، مراسم نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة، وذلك أثناء نقلهم من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، من من خلال عربات صممت خصيصا لهذا الحدث في شكل فرعوني، وُضع كل ملك في صندوق زجاجي أعلى العربة، وذلك في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجموعة من القيادات.

وشهد الحفل، مشاركات مميزة من قبل مجموعة من نجوم ونجمات الفن، من بينهم، خالد النبوي، ويسرا ومنى زكي، وأحمد حلمي، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، ونيللي كريم، وأحمد السقا.