فساتين وأقراط فرعونية.. إطلالات النجمات خلال حفل موكب المومياوات «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حدث حافل مليئ بالعظمة والإبداع الفني، شهدته مصر والعالم العربي أجمع، ليلة أمس، خلال حفل نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لتصل إلى مقرها الدائم والآخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ضم الحفل بعض من نجوم ونجمات الفن ووسائل الإعلام والمطربات، وأبهرن الجميع بإطلالاتهن المختلفة.

ويُقدم«هُن»، خلال السطور التالية إطلالات النجمات، خلال موكب نقل المومياوات.

الفنانة نيللي كريم

أطلت الفنانة نيللي كريم، بفستان طويل باللون الأبيض، بدون أكمام، مزينا بالتطريزات من أعلى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة على المكياج القوي، وارتدت إكسسوارت مكونة من أقراط طويلة وخاتم وأسورة، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

هند صبري

إطلالة أنيقة ظهرت بها الفنانة هند صبري، بفستان أخضر، ذات أكمام طويلة وفتحة جانبية تبرز اللون الذهبي اللامع، مع الماكياج الذي تناسب مع إطلالتها.

الفنانة يسرا

فستان أبيض ناصع، ذات قصة بسبعة صغيرة من عند الصدر ووشاح طويل باللون ذاته.

ومن الناحية الجمالية، نسقت عدد من المجوهرات الفرعونية مكونة من تاج كبير مرصع بفصوص بمزيج من اللونين الذهبي والأزرق وأساور كبيرة في اليدين.

واعتمدت على الماكياج الصارخ وبخاصة رسمة العيون.

منى زكي

كان لحضور الفنانة منى زكي، حفاوة إذ ارتدت فستان بصيحة الأكتاف العريضة البليسية، وقرط فرعوني كبير باللونين الأزرق والفضي حول الرقبة.

نسمة محجوب

فستان بسيط ارتدته المطربة نسمة محجوب، باللون الكحلي، ميزته بعض الكسرات بمحيط الخصر فضلا عن الإضافات على الكتف.

الإعلامية جاسمين طه زكي

وحرصت الإعلامية جاسمين طه زكي، على ارتداء فستانا مختلفا، يتناسب مع الحدث التاريخي، من تصميم نور عزاوي، حيث ارتدت فستانا من «السيلفر» الفاتح، مرصع بالفصوص والتطريزات اللامعة، وجاء الفستان محتشما، بأكمام من الشيفون.

كما اعتمدت الإعلامية على قرط طويل وبسيط، مع الشعر المنسدل الويفي، والإكسسوار اللامع.

كما تألقت المذيعة جاسمين طه، بمكياج تُرابي هادئ، في أبرز ملامحها.