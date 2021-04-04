بـ تيجان وفساتين فرعونية.. نجمات الفن يحتفلن بموكب نقل المومياوات المصرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال الاحتفالات بموكب نقل المومياوات المصرية مستمرة حتى الساعة، وحرص عدد من نجمات الفن على تخليد هذا الحدث السنوي العالمي، بتقدميهن إطلالات بأزياء فرعونية مميزة ومختلفة، وذلك احتفالا بالحدث العالمي الأبرز، والذي تمثل في نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

إطلالات الفنانات بالأزياء الفرعونية

وخلال حساباتهن الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، شارك عدد من نجمات الفن، إطلالتهن بالزي الفرعوني، فمن أبرزهن:

هنا الزاهد

أطلت الفنانة الشابة هنا الزاهد، بأزياء فرعونية، إذ ارتدت فستانها الأبيض دون أكتاف، ووضعت «باروكة» شعر سوداء، وفوقها تاجا فرعونيا يحمل عددا من النقوش المصرية القديمة.

نهى عابدين

فيما نشرت الفنانة نهى عابدين صورة لوجهها فقط، وهي مرتدية فوق رأسها تاج فرعوني ضخم، باللون الأبيض، ويتوسطه رمز لمفتاح الحياة، مع وضعها لماكياج فرعوني.

مريهان حسين

كما شاركت الفنانة مريهان حسين، متابعيها، بمجموعة من الصور لها وهي مرتدية فستان أسود طويل «كاب»، وذلك خلال تواجدها داخل أحد المناطق الآثرية، وخلفها جدارية فرعونية تحمل مجموعة من الرسومات المصرية القديمة.

ويبدو أن الاحتفالات لم تتوقف على النجمات المصريات فقط، حيث شاركت الراقصة الروسية جوهرة، متابعيها، بصورة لها وهي مرتدية فستان وتاج باللون الأبيض، على الشكل الفرعوني، وعلقت عليها بالإنجليزية قائلة: «نفرتيتي هنا».

حفل موكب المومياوات

وشهد العالم، مساء أمس، مراسم نقل 22 مومياء، من أسر فرعونية مختلفة، إلى 17 تابوتا، من خلال عربات صممت خصيصا لهذا الحدث في شكل فرعوني، وُضع كل ملك في صندوق زجاجي أعلى العربة، وذلك في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجموعة من القيادات.

وخلال الحفل، شارك عدد من نجوم ونجمات الفن، من بينهم، يسرا ومنى زكي، وأحمد حلمي، وكريم عبد العزيز.