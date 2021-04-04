إطلالات اليوم: ميرهان حسين متألقة.. ونسرين طافش ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ إيمان العاصي:

ارتدت الفنانة إيمان العاصي فستان باللون الليموني، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

_منة فضالي:

ظهرت الفنانة منة فضالي بتيشرت باللون الأبيض مع سويت شيرت باللوني البينك والأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

_ نسرين طافش:

تألقت الفنانة نسرين طافش بجامبسوت باللوني البني والأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ رانيا منصور:

طلت الفنانة رانيا منصور بفستان طويل باللون الفضي، كت وبدون أكمام، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

_ ميرهان حسين:

ظهرت الفنانة ميرهان حسين شميز باللون الأبيض، مع بنطلون متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

_ سلمى أبو ضيف:

كما ارتدت الفنانة سلمى أبو ضيف تيشرت باللون الأسود ونسقت أسفله سويت شيرت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.