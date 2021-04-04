منها إنقاص الوزن.. 8 أسباب تدفعك لتناول الكمثرى كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكمثرى من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، فهي ليست لذيذة فحسب، لكنها تقدم أيضًا العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان.

فيما يلي 8 فوائد صحية تدفعك لتناول الكمثري كل يوم، حسب ما جاء في موقع "healthline" الطبي.

1- مغذية للغاية:

غنية بشكل خاص بحمض الفوليك وفيتامين ج والنحاس والبوتاسيوم، كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول.

2- تعزز صحة القناة الهضمية:

الكمثرى مصدر ممتاز للألياف، وهي ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد هذه الألياف في الحفاظ على انتظام الأمعاء عن طريق تليين البراز وتضخيمه، بالإضافة إلى ذلك، تغذي الألياف البكتيريا الصحية في أمعائك، وتساعد في تخفيف الإمساك، ونظرًا لأن قشرة الكمثرى تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، فمن الأفضل تناول هذه الفاكهة بدون تقشير.

3- تحتوي على مركبات نباتية مفيدة:

تحتوي على العديد من المركبات النباتية المفيدة، على سبيل المثال، مركب الأنثوسيانين الموجود في الكمثرى يساعد على تحسين صحة القلب وتقوية الأوعية الدموية، بالإضافة إلى احتوائها على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان ضروريان للحفاظ على وضوح الرؤية، خاصة مع تقدمك في العمر.

4- لها خصائص مضادة للالتهابات:

الكمثرى مصدر غني للفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب والحماية من أمراض معينة.

5- للكمثرى تأثيرات مضادة للسرطان:

تحتوي على مركبات مختلفة قد تحمل خصائص مضادة للسرطان، على سبيل المثال، ثبت أن محتويات الأنثوسيانين وحمض سيناميك الموجودة في الكمثرى تحارب السرطان.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه، بما في ذلك الكمثرى، قد تحمي من بعض أنواع السرطان، بما في ذلك أمراض الرئة والمعدة والمثانة، بالإضافة إلى أن الفواكه الغنية بالفلافونويد مثل الكمثرى قد تحمي أيضًا من سرطان الثدي والمبيض، مما يجعل هذه الفاكهة خيارًا ذكيًا بشكل خاص للنساء

6- انخفاض مخاطر الإصابة بمرض السكري:

قد تساعد الكمثرى في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بسبب محتواها من الألياف والأنثوسيانين.

7- يعزز صحة القلب:

غنية بمضادات الأكسدة القوية، مثل البروسيانيدين والكيرسيتين، التي يمكن أن تعزز صحة القلب عن طريق تحسين ضغط الدم والكوليسترول، وقد يقلل تناول الكمثرى بانتظام من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

8- تساعدك على إنقاص الوزن:

قد يساعدك تناول الكمثرى بانتظام على الشعور بالشبع بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الماء والألياف، وهذا بدوره قد يساعدك على إنقاص الوزن.