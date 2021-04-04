مكياج جميلات موكب نقل المومياوات أمس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 07:35 مساءً - انطلق ليلة أمس موكب اسطوري لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة. فبعيداً عن الفخامة والتفاصيل المدهشة التي تخللها الحدث. ننقل إليك تفاصيل إطلالات النجمات اللواتي حضرن حفل الرحلة الذهبية .

يسرا

الصورة من انستغرام يسرا

أطلت النجمة يسرا كالعادة بلوك خطف الأنظار إذ اعتمدت مع الثوب الأبيض الفضفاف، ماكياج نيلي. تم توحيد البشرة بلون مخملي، اختارت اللون النيلي كظلال عيون جاء متناسقاً مع اكسسواراتها والتاج. أما أحمر الشفاه فكان مائلاً إلى اللون البرتقالي الذي يمنح المرأة الإطلالة المنعشة والشبابية.

نيللي كريم

الصورة من انستغرام نيللي كريم

خطفت نيللي الأنظار بجمال إطلالاتها ليلة أمس، أكان بفستانها وحتى بمكياجها. فالفستان بلونه الأبيض منحها إطلالة مميّزة . كذلك اعتمدت المكياج الناعم بحيت تم توحيد لون البشرة، اعتماد أيلاينر فرعوني لافت وأحمر شفاه نبود. كذلك تألقت بتسريحة كعكة ناجحة.

هند صبري

الصورة من انستغرام هند صبري

أطلت هند بفستان زيتي منح سمرتها جاذبية خاصة، أما بالنسبة للمكياج فكان بتدرجات اللون البرونزي الذي زادها جمالاً في هذا اليوم . يمكنك اعتماده على طريقة المونوكروم .

منى زكي

الصورة من انستغرام منى زكي

اختارت منى فستاناً باللون النيلي. أما المكياج فكان مميّزاً بحيث ختارت الأيلاينر الفرعوني بلون بني، وأضافت الرموش الإصطناعية، كذلك اختارت أحمر الشفاه الزهري. أما تسريحتها فكانت ذيل حصان.

تابعي المزيد : يسرا دخلت في نوبة بكاء بعد مشاركتها في الرحلة الذهبية لملوك مصر