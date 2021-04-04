كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 07:35 مساءً -

تفصلنا أيام قليلة عن دخول شهر رمضان 2021، لذا لا بد أنك تبحثين عن أجمل المجوهرات وأكثرها بساطة لتعتمديها خلال هذا الشهر؛ حيث ستضفي بالتأكيد سحراً وأنوثة على إطلالاتكِ في شهر رمضان، خاصةً أنها لا تتعارض أبداً مع الأناقة، بل تواكبها، مما يجعلكِ تبدين مميزة في حفلات السحور التي تشكّل أبرز مناسبات الشهر الفضيل، فتعرفي معنا اليوم على أجمل موديلات الأقراط من أهم الماركات العالمية.

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أجمل موديلات الأقراط الراقية لإطلالات سحور رمضان 2021

أقراط الألماس واللؤلؤ من علامة تيفاني أند كو Tiffany & Co

أقراط الألماس واللؤلؤ من علامة تيفاني أند كو Tiffany & Co

لتتألقي بالألماس وأحجار اللؤلؤ الناعمة في رمضان هذا العام، لا تترددي في اقتناء هذه الأقراط من علامة تيفاني أند كو Tiffany & Co، والمصممة من البلاتين بأسلوب كلاسيكي مع زهور الألماس رباعية الأوراق، وتنسدل من أسفلها حبة لؤلؤ، لتضفي عليك إطلالة مميزة.

أقراط فيوريفر من علامة بولغاري Bvlgari

أقراط فيوريفر من علامة بولغاري Bvlgari

استوحت علامة بولغاري Bvlgari مجوهرات مجموعة فيوريفر من الزهرة الفاتنة رباعية البتلات، التي طالما تغنى بها أهالي روما كرمز للسعادة والفرح، وذلك من خلال تصميمها الجذاب والمثير، ولإطلالتك في رمضان يمكنك أن تكملي أناقتك بهذه الأقراط المصممة على شكل زهرة بأربع بتلات مصنوعة من الذهب الوردي المخرم والمرصع بالألماس المرصوف، وتعانق في وسطها ماسة مركزية.

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أقراط الألماس من غراف Graff

أقراط الألماس من غراف Graff

تتميز علامة غراف Graff بتصاميمها الراقية التي تناسب مختلف المناسبات وتظهرك بأسلوب مميز دوماً، ولإطلالتك في شهر رمضان المبارك يمكنك اختيار هذه الأقراط المستوحاة من الخيوط المرصعة بالألماس الأصفر والأبيض؛ حيث إن كل خيط داخل هذه الأقراط مرتبط بشكل غير محسوس بالخيط الذي بجانبه، مجسداً الخيوط الاجتماعية التي تسود حياتنا، ويتميز التصميم بوجود ماسة صفراء في قلب الأقراط مشعة بأسلوب ساحر.

أقراط الزنبق العنقودية من هاري وينستون Harry Winston

أقراط الزنبق العنقودية من هاري وينستون Harry Winston

لنظرة جديدة ومعاصرة، يمكنك اقتناء أقراط الزنبق العنقودية من هاري وينستون Harry Winston، المصممة بالذهب الأصفر المرصع بالألماس، لتستحضر الجمال الطبيعي لزهرة الزنبق في هذه التصميم الدقيق والأنثوي؛ حيث تتميز البتلات بتداخلها بشكل هندسي منحوت ورشيق.

أقراط مربعة بالألماس والذهب الوردي من داماس Damas

أقراط مربعة بالألماس والذهب الوردي من داماس Damas

تُصَمَّم أقراط سيتا من مجموعة فرفشة لعلامة داماس Damas بشكل مربع مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً والمرصع بالألماس، ليتمثل كل امرأة عبر مزيج متناغم من الذهب المتشابك بطريقة فنية.

أقراط حجر المالاكيت من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

أقراط حجر المالاكيت من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

تستلهم تصاميم مجموعة بيرليه كولور المرصعة بأحجار ملونة روح البهجة للمجموعة، وهي من التصاميم المتأصلة في جوهر وهوية دار فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels؛ إذ يعكس الاستخدام الجريء للألوان الإيجابية، وتشكل هذه الأقراط لمسة بسيطة وأنيقة مصنوعة من الذهب الأصفر وحجر المالاكيت الأخضر في المنتصف، ليشكل لمسة مميزة.

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