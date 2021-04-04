كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 07:35 مساءً - سيطرت الأناقة الفرعونية بكل تفاصيلها، على إطلالات النجمات في الموكب الذهبي لنقل المومياوات الفرعونية أمس، حيث لمعت النجمات بأزياء من عصور ملوك الفراعنة، مع لمسات الفيروز الأزرق الفاتح، وخطوط زهرة اللوتس المصرية، بتصميمات من ألمع المصممين، تعرفوا معنا إلى تفاصيل كل إطلالة.



نجمات الموكب الذهبي:





يسرا:

إطلالة النجمة يسرا في الموكب الملكي عبر حسابها على انستقرام





اعتمدت يسرا الإطلالة الملكية البيضاء التي ترتديها الملكات في المناسبات الرسمية، وهو فستان من تصميم طوني ورد، وأكملت الإطلالة مع التاج والإكسسوارات الذهبية لتتألق في فخامة ملكية.

إطلالة يسرا في الموكب الملكي عبر حسابها على انستقرام





أما المجوهرات ذات الطابع الفرعوني والمستوحاة من زهره اللوتس المصرية فهي من دار نخلة، والأقراط من مجوهرات ديما.



منى زكي:

إطلالة النجمة منى زكي في الموكب الملكي عبر حسابها على انستقرام



إطلالة ناعمة بالأزرق الملكي، من تنسيق مي جلال، بفتحة صدر V لتناسب العقد الفضي الأنيق، من تصميم دار عزة فهمي، وتفاصيل بسيطة وأكمام طويلة لتلائم الحدث المهيب.



نيللي كريم:

إطلالة نيللي كريم الملكية من الموكب الذهبي

نيللي كريم في الموكب الذهبي عبر حسابها على انستقرام



تقف المصممة نور عزازي خلف الإطلالة الملكية الناعمة لنيللي كريم، والتي اعتمدت على الحلية الذهبية على كامل الرقبة والكتفين، والتي اشتهر بها ملوك الفراعنة، لتزين الفستان الأبيض الناعم المنسدل على الأرض.



هند صبري:

الجميلة هند صبري في الموكب الذهبي



أما هند صبري فقد جمعت إطلالتها بين الأزرق الملكي والذهبي المخصص للاحتفالات، وظهرت في فستان راقٍ ناعم القصات، من تنسيق مي جلال، ومن تصميم مرام حليم، أما العقد الذهبي فمن مجوهرات ديما.

إطلالة النجمة هند صبري عبر حسابها على انستقرام

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مذيعات الحفل:





ناردين فرج:

إطلالة المذيعة ناردين فرج في الموكب الملكي عبر حسابها على انستقرام



تألقت ناردين فرج، في فستان أحمر من تصميم زهير مراد، وأضافت لمسة مصرية في حلية حزام الوسط، والتي كانت من النقوش الفرعونية الشهيرة، وقام بتنسيق هذه الإطلالة الستايلست كاظم ومي جلال.



جاسمين طه:

إطلالة المذيعة جاسمين طه في الموكب الملكي عبر حسابها على انستقرام



نفس الفريق السابق مي جلال وكاظم، نجحا في جمع إطلالة مختلفة تماماً للمذيعة المصرية، جاسمين طه، والتي تألقت في لون روز جولد وفستان ناعم وبسيط، من تصميم نور عزازي، واعتمد التصميم على تفاصيل هندسية قريبة للطراز الفرعوني، واستوحى من الأزياء الفرعونية تفاصيل الوشاح المنسدل من الكتفين فقط.

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مطربات الحفل:



ريهام عبد الحكيم:



بفستان ناعم من اللون الذهبي الملكي، وتفاصيل بسيطة تحاكي الملابس الفرعونية، ظهرت في حلية الوسط المستوحاة من زهرة اللوتس المصرية، تألقت المطربة المصرية ريهام عبد الحكيم، والشهيرة بأغنيتها "فيها حاجة حلوة" وهي من أشهر الأغنيات الوطنية المصرية الحديثة.



نسمة محجوب:



اختارت نسمة محجوب اللون الكحلي من قائمة ألوان الزي الفرعوني، وتصميم عصري بسيط، أما عن التفاصيل الذهبية، فقد اختارت نقوشاً بسيطة فوق الكتف اليسرى، مع وشاح منسدل من الكتف على طريقة الملكات.



أميرة سليم:



أطلت مطربة دار الأوبرا المصرية بفستان واسع من تصميم تمرازا، يمزج بين الكحلي والخطوط الذهبيةـ، وبحزام بحلية من النقوش الفرعونية، واعتمد الفستان على الحلية الكبيرة على الرقبة والكتفين والمرصعة بالجواهر، على الطريقة الفرعونية، والوشاح المنسدل، كما اختارت له المجوهرات الفيروزية اللون لإكمال الإطلالة الفرعونية.



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