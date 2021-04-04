ملابس محجبات باللون السومو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 07:35 مساءً - يحتل اللون السومو مكانة مميزة في ألوان وموديلات الأزياء في السنوات الأخيرة؛ حيث صُمم هذا اللون خصيصاً لإبراز جمال وأنوثة المرأة، فهو يجعل إطلالتها مميزة، ولا سيما الفتيات ذوات البشرة السمراء، ويتميز هذا اللون بجمعه ما بين تدرجات مجموعة من الألوان، من أبرزها الوردي والبني والبيج الذي يُشتق من اللون الوردي الخافت.

بلوزات كاجوال باللون السومو من نورهان حسن

اطلالة شتوية باللون السومو من نورهان حسن -الصورة من الانستغرام

لإطلالة صباحية ناعمة لا تترددي في اختيار اللون السومو بأسلوب الكاجوال على طريقة مدونة الموضة والجمال المصرية، نورهان حسن؛ حيث تحرص دوماً على تنسيق إطلالاتها بأناقة تناسب الأمهات المحجبات وخطوط الموضة، ومن وحيها يمكننا أن نقدم لك عدة أفكار؛ حيث تأنقت ببلوڤر شتوي مطبع برسوم كرتونية مع بنطلون من الجينز الواسع، وأكملت الإطلالة بحجاب وحذاء رياضي بدرجات مختلفة من السومو، وأطلت في الخيار الثاني ببلوزة طويلة باللون السومو مصممة بطيات ناعمة في المنتصف مع بنطلون من الجينز الأبيض، وأكملت الإطلالة باكسسوارات اللون الزهري، أما في الخيار الثالث فظهرت ببلوزة واسعة باللون السمومو مصممة بأكمام مزينة بمطاط في الأطراف، مع بنطلون وحجاب وحذاء باللون الأبيض.

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تنسيقات محتشمة باللون السومو من نوران النادي

فستان باللون السومو من نوران النادي -الصورة من حسابها على الانستغرام

لمواكبة خطوط الموضة، حرصت الفاشن بلوغر المصرية، نوران النادي، على اعتماد إطلالاتها المختلفة باللون السومو، ومن أحدث الخيارات ارتدَتْ فستاناً قصيراً باللون السومو مصمماً بأكمام منفوخة وحزام من الجلد للخصر مع حجاب رمادي مطبع وتنورة بليسيه زرقاء لزي عصري مميز، وفي زي يومي كاجوال نسقت بلوزة طويلة وبنطلوناً بدرجات مختلفة من اللون السومو مع اكسسوارات زرقاء من الجلد، أما في الإطلالة الثالثة فاختارت جمبسوت رياضياً مصمماً باللون السومو مع اللون الأبيض في الجزء العلوي، وأكملت تفاصيل الإطلالة باللونين الأبيض والأسود.

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خيارات كاجوال من هاجر طارق باللون السومو

تنسيق بنطلون السومو من هاجر طارق -الصورة من الانستغرام

تحرص المدونة المصرية، هاجر طارق، على مشاركة متابعيها كل تفاصيل إطلالاتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أبرز الخيارات تزينت ببنطلون ناعم باللون السومو مع بلوزة رمادية وحجاب أبيض مطبع باللون الأزرق، وللوك أكثر بساطة تألقت ببلوزة باللون السومو مع بنطلون من الجينز وحجاب زهري مطبع بعدة ألوان لخيار مميز.

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