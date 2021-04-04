موديلات جلابيات كاجوال لرمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 07:35 مساءً - مع موعد اقتراب دخول الشهر الفضيل، حتماً تحتاجين لأن تحضّري خزانتكِ للمناسبات الرمضانية، ولأننا لا يمكننا أن ننكر أهمية الطابع التراثي الذي يكمن في تصاميم الجلابيات المناسبة لهذا الشهر، فسوف نرصد لكِ اليوم عدة أفكار من وحي مدونات الموضة والفنانات العربيات؛ لتتألقي بأسلوب لافت ومريح مواكب لإطلالاتك في رمضان 2021.

جلابيات كاجوال مطرزة بالذهبي من بيبي العبد المحسن

جلابية بيضاء مطرزة بالذهبي من بيبي العبدالمحسن -الصورة من حسابها على الانستغرام

تحرص الفاشينيستا الكويتية، بيبي العبد المحسن، على مواكبة خطوط الموضة في كل عام، لذا تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتابعها على انستغرام أكثر من مليونين و٣٠٠ ألف شخص، ومن وحي أحدث خياراتها نرصد لكُنَّ عدة أفكار للجلابيات المطرزة بالذهبي، حيث تأنقت بجلابية بيضاء فضفاضة مطرزة بالزهور الذهبية في الأسفل لخيار بسيط ومناسب لمختلف المشاوير الرمضانية، وارتدت في الإطلالة الثانية جلابية حمراء واسعة مطبعة بمربعات ذهبية متتالية بشكل عشوائي لإطلالة جذابة وأنيقة، ولزي مريح وبسيط أطلت بيبي بجلابية كاجوال خضراء مزينة بالريش في أطراف الأكمام ومطبعة بالخطوط الذهبية بأسلوب بسيط ولافت.

تابعي المزيد: عبايات من قطعتين للخروج موضة 2021

الممثلة نورا بجلابية كاجوال زرقاء

الممثلة نورا بجلابية كاجوال زرقاء -الصورة من حسابها على الانستغرام

في إطلالة رمضانية ناعمة، شاهدنا الممثلة الكويتية، نورا، بجلابية زرقاء ميدي مصممة بحزام للخصر ومطرزة بالزهور الفضية في منطقة الصدر، وأكملت جمال الإطلالة باكسسوارات ذهبية ناعمة مع تسريحة الشعر المنسدل.

تابعي المزيد: لمسات شرقية Ramadan Vibes

أميرة محمد بجلابيات كاجوال يومية

أميرة محمد بجلابية كاجوال مطبعة -الصورة من الانستغرام

إن كنتِ بحاجة لجلابيات كاجوال مناسبة للإطلالات اليومية، فيمكنك استيحاء بعض الأفكار من الممثلة البحرينية، أميرة محمد، التي ظهرت بجلابية بنفسجية مطبعة بالذهبي بأسلوب تراثي ناعم ومصممة بأكمام منفوخة الأكتاف مع حزام محدد للخصر، وزينت اللوك بمجوهرات ذهبية تراثية، فيما اختارت في الإطلالة الثانية جلابية زرقاء مطبعة في الصدر باللون الأزرق مع تسريحة الشعر المموج والمنسدل على الكتفين لخيار باهر وناعم.

تابعي المزيد: قفاطين وجلابيات مغربية من ليلى حديوي

جلابيات مميزة من هبة الدري

جلابية مميزة من هبه الدري -الصورة من حسابها على الانستغرام

اعتمدت الممثلة المصرية، هبة الدري، عدة إطلالات للأزياء التراثية الرمضانية في 2021؛ وذلك لتلهم متابعيها عدة أفكار لاستقبال الشهر المبارك، ومن وحي أبرز إطلالاتها تزينت بجلابية زرقاء مصممة بأسلوب القفطان المغربي ومزينة بأكمام واسعة ومفتوحة بشكل عصري مع تطريزات فضية في منطقة الصدر، ولخيار مريح وأكثر نعومة تألقت بجلابية بنفسجية مصممة بفتحة واسعة في الأكمام ومزينة بشرائط برتقالية من الساتان مع طبعات بسيطة وأنيقة، ونسقت في الإطلالة الثالثة جلابية كاجوال سوداء مصممة بقماش أصفر داخلي ومطبعة بعدة ألوان من الأسفل مع اكسسوارات برونزية ناعمة.

تابعي المزيد:عبايات خليجية من المؤثرة الإماراتية منى الملا