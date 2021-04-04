برلنتي زوجة سعد الصغير الجديدة تكشف عن شبكته لها: «دهب وألماظ كمان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مفاجئة قوية، أثارت جدلًا واسعًا، كشفت المُغنية بيرلنتي عامر، زواجها من الفنان سعد الصغير مؤخرًا، قائلة: «ربنا يخليك ليا يا جوزي»، موجهة رسالة لزوجته الأولى، في منشور عبر صفحتها الرسمية، مدونة: «الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى، بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا، وبتقول كلام غريب جدًا، حسبي الله ونعم الوكيل».

برلنتي: «معملناش فرح بسبب ابنه.. وعيالي بيقولوله يا بابي»

وكشفت المُغنية بيرلنتي عامر، تفاصيل الزواج، مؤكدة أنه تم في شهر فبراير الماضي، لكن لم يستطيعوا إقامة حفل زفاف، رغم رغبة سعد: «سعد كان عاوز يعمل فرح، بس مكانش نافع لأن ابنه لسه عامل فرح، شكلها مش حلو».

وتابعت المطربة، وهي أم لطفلين 6 و9 أعوام، خلال حديثها لـ «هن»: «سعد بيحب ولادي جدًا وهما بيحبوه: «أدهم ابني بيقولوا بابي سعد الصغير».

مراته بتهاجمني بس أنا بحبها

وأشارت الزوجة الثانية، إلى مهاجمة زوجة الفنان الأولى لها، ببعض الكلمات والتجاوزات: «كلام طبعًا بسبب الغيرة، لكن أنا فعلا بحبها وبقدرها، لكن هي بتهاجمني جدًا».

جابلي دهب وألماظ

شبكة كبيرة أهداها المطرب الشعبي، للمطربة برلنتي: «جابلي شبكة كبيرة طقم دهب وخاتم ألماظ كمان».

سعد الصغير يوجه رسالة لزوجته الأولى

وكان المطرب الشعبي، سعد الصغير، وجه رسالة رومانسية لزوجته الأولى «أم محمود» وعلق عليها قائلًا:«زوجتي وحبيبتي وعشرة العمر، كل سنة وأنتِ بخير وبصحة وبسلامة بمناسبة عيد ميلادك ودايما معًا طول العمر وربنا يكرمك ويطول في عمرك ودايما في حياتنا يارب».

سعد الصغير يوجه رسالة لزوجته الثانية

ولم يغفل «الصغير» زوجته الثانية، التي وجه لها رسالة أيضًا بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشرت بيرلنتي عامر، مقطع فيديو لـ سعد، قائلًا: «بيرلنتي حبيبتي، كل سنة وأنتِ طيبة حبيبة قلبي، مراتي بيرلنتي عامر، بقولك كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبة قلبي، ويارب نبقى مع بعض السنة الجاية، وعيد ميلاد سعيد حبيبتي، أنتِ وش الخير عليّا، أنتِ كل الدنيا ليّا، حبيبتي أم أدهم».