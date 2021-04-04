بعد تصدرها «التريند» بسبب أحدث ظهور.. غادة عبد الرازق «دايما بتغير اللوك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«خطفت الأنظار بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام لتظهر فيه بشكل مختلف مع تغير كبير في ملامحها»، لتتصدر الفنانة غادة عبد الرازق محركات بحث «جوجل».

اعتمدت غادة عبدالرازق في الفيديو على «مكياج قوي»، ركزت فيه على رسم العيون السموكي الناعم، كما وضعت أحمر شفاة بدرجة النيود، واختارت تصفيفة الشعر كيرلي منسدلا على الجانبين.

ولم يكن هذا الظهور الأول للفنانة غادة عبد الرازق بشكل مختلف، ويستعرض «هُن»، عدد من المرات التى ظهرت فيها الفنانة بـ«لوك مختلف».

«لوك جديد» أكتوبر الماضي

ظهرت غادة عبد الرازق، باطلالة بسيطة تبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز أنوثتها.

كما اختارت غادة الظهور بلوك مختلف للشعر، وتركت خصلات شعرها البني الطويل بطريقة جذابة نالت إعجاب متابعيها.

لوك مختلف تطل به على متابعيها

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على الظهور بلوك مختلف عبر صفحتها على انستجرام، حيث ارتدت نظارة طبية في محاولة منها لتغير ملامحها أمام جمهورها ومتابعيها.

ظهورها بشكل يجذب الأنظار

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل في ظهورها الأخير من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

الفنانة الشهيرة ظهرت بشكل مختلف تماما مع تغير كبير في ملامحها، لثير الجدل وتخطف أنظار متابعيها، بعدما نشرت فيديو يكشف تغير ملامحها، وقالت فى تعليق: «صباح الخير.. يوم سعيد لي».

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق، شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بمقطع فيديو ظهرت خلاله بصحبة زوجها، مدير التصوير هيثم زنيتا.