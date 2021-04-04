«نفخت شفايفها وبقت شبه لطيفة».. متابعون لـ غادة عبدالرازق: إنتي مين؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة مختلفة وغريبة ظهرت بها الفنانة غادة عبدالرازق، خلال مقطع فيديو قصير، نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في أحدث ظهور لها.

لوك غادة عبدالرازق: وجه نحيف وشفاه منتفخة

أثار اللوك الجديد للفنانة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدت بشكل مختلف تمامًا وظهرت بوجه نحيف وشفاه منتفخة وكأنها خضعت لعمليات تجميل وتحول شكلها لملامح مقاربة للفنانة لطيفة، ما جعلها تتصدر محركات البحث المختلفة، والتريند.

تعليقات المتابعين: إنتي مين؟

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو الذي نشرته غادة عبدالرازق، وكان من أبرزها: «معرفتكيش.. شكلك اتغير، ليه دايما بتبقوا كفنانات شبه بعض كده بسبب عمليات التجميل، نفختي شفايفك، قلبتي لطيفة كده ليه، هي فين ملامحها دي بقت واحدة تانية، إنتي مين، والله ماكنتش عارفة دي لطيفة ولا غادة عبدالرازق لغاية ما قريت الاسم، بقيتوا كلكوا نفس الشكل، إيه اللي عملتيه في نفسك ده بس».

ويُقدم «هُن» مواقف أثارت بها الفنانة غادة عبدالرازق، الجدل، خلال السطور التالية.

فخورة بتعدد الزيجات

تعتبر الفنانة غادة عبدالرازق، واحدة من الفنانات التي تزوجن أكثر من مرة، فبلغ عدد زيجاتها 12 زيجة، كان آخرها من مدير تصوير مسلسل «سلطانة المعز»، الذي شاركت به في السباق الرمضاني العام الماضي، وسبق أن أعلنت نيتها للزواج للمرة الـ12، إن وجدت الرجل المناسب الذي يحبها ويراها كإنسانة وليس كفنانة، وذلك خلال برنامج «عائشة شو»، المذاع على قناة «القاهرة والناس».

عمليات التجميل: الناس قالتلي وشك بقى معضم

وخضعت الفنانة غادة عبدالرازق، لعملية تجميل في أنفها، والتي رأتها خطوة ناجحة ولم تندم عليها، بينما صرحت في برنامج «عائشة شو»، بأنها ما كان عليها أن تحقن وجهها وشفتيها فيلر، إذ قالت حينها: «جاتلي فترة خسيت فيها جدا، وكل الناس قالتلي وشك بقى معضم، فقررت أحقنه، واتخنه شوية، وده خلى شكلي اتغير تماما ومكنش حلو، ومكانش المفروض أعمل كده من الأول».

مايوة بكيني

وفي عام 2018، تعرضت الفنانة غادة عبدالرازق، لانتقادات، بسبب ظهورها بـ«بيكيني»، خلال استجمامها في الإجازة الصيفية بإحدى الجزر اليونانية.

وأجرت الفنانة آنذاك، تعديلا على الصورة المنشورة عبر حسابها على إنستجرام، لإخفاء المايوه.