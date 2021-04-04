رضوى البحيري عازفة التمباني بموكب المومياوات: الحجاب عمره ما وقف في طريقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لاتزال رضوى البحيري، عازفة التمباني، التي أبهرت المشاهدين بعزفها أمس، خلال موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف لمصري بميدان التحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، تتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

رضوى البحيري التي خطفت الأنظار بثباتها الانفعالي، وأناقتها، وموهبتها الكبيرة، كانت واحدة من أبرز الوجوه خلال حفل نقل المومياوات، وجرى تداول صورتها خلال الساعات الماضية عبر منصات «السوشيال ميديا»، حيث شبهها البعض بملكات مصر القدماء، في حين علق البعض على حجابها الذي ظهرت به.

رضوى البحيري: مش مصدقة اللي حصل

وعلقت عازفة التمباني، على استمرار الاحتفاء بها حتى الآن، من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «مش مصدقة اللي حصل، مش مصدقة إني بقيت تريند، وكم الإشادت دي مكنتش متوقعاها».

وعن تشبيهها بملكات مصر القدماء، أشارت رضوى البحيري، في تصريحات لـ«هن» إلى أن الأمر أسعدها بشكل كبير: «شرف كبير تشبيهي بيهم أكيد».

رضوى البحيري: الحجاب عمره ما وقف في طريقي

بحجاب عصري «تربون» ومكياج بسيط، تألقت العازفة رضوى البحيري، بإطلالة أنيقة، ردت بها على منتقدي ظهور الفنانات بالحجاب: «الحجاب عمره ما كان عائق، وولا مرة وقف في طريقي، بالعكس كان معايا في كل خطوة، وظهرت بيه امبارح ورديت على الانتقادات، إني أقدر اشتغل وأنجح وأظهر بشكل مشرف بالحجاب».

من هي العازفة الأشهر في حفل موكب المومياوات؟

- تُدعى رضوى البحيري.

- احترفت عزف التمباني.

- عملت في أوركسترا أوبرا القاهرة.

- ظهرت تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، قائد الأوركسترا الفيلهارمونية المتحدة، مع 120 موسيقيًا و100 مغنٍ.

- أشادت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي باختيار المايسترو المصري نادر عباسي لقيادة «أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني» الخاص بموكب المومياوات الملكية.

- دونت قبل الحفل بساعات منشورا ساخرًا، قالت فيه: «إحنا اللي هنفسح المومياء».

حفل موكب المومياوات

وانتهت مساء أمس، مراسم نقل 22 مومياء، من أسر فرعونية مختلفة، إلى 17 تابوتا، من خلال عربات صممت خصيصا لهذ الحدث في شكل فرعوني، وُضع كل ملك في صندوق زجاجي أعلى العربة.

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