منها المانيكير الأسود.. 10 أشياء لا يسمح للمضيفات فعلها على متن الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

وظيفة مضيفة الطيران مليئة بالقيود، وتخضع للكثير من القواعد غير المسموح بها على متن الطائرة، نستعرضها لكم، كما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- لا يسمح لهم باستخدام العطور الثقيلة:

يحتاج المضيفون دائمًا إلى الظهور بمظهر أنيق، لكن عليهم توخي الحذر بشأن العطر الذي يستخدمونه، لأنه إذا كانت رائحة ثقيلة جدًا، فقد يكون غير مريح للركاب الآخرين أو زملائهم أو حتى الطيارين.

2- رفع حقائب الركاب غير مسموح:

لا يُسمح لهم برفع حقائب الركاب، والقيام بذلك سيكون ضارًا جدًا بصحتهم، ومن المفترض أن يساعدوك في وضع حقيبتك في الخزائن العلوية، ولكن ليس من واجبهم تخزين أمتعتكم، نظرا لأن القيام بذلك لـ 200 راكب في كل رحلة، 4 مرات في اليوم، سيؤثر بشكل خطير على ظهورهم.

3- ممنوع الجري في الممر:

يبذل مضيفو الرحلة قصارى جهدهم لتقديم أفضل خدمة على متن الطائرة، ولكن قد تكون هناك مواقف ينفد فيها الوقت، مثل الرحلات القصيرة على سبيل المثال، ولديهم الكثير من الأشياء التي يتعين عليهم الاعتناء بها، ومع ذلك، لا يُسمح لهم بالجري في الممر لأنه لا يبدو الأمر جيدًا أمام الركاب وقد يتعثرون ويسقطون أيضًا.

4- ممنوع تناول الطعام والشراب أمام الركاب:

طاقم الطائرة يحتاجون أيضا إلى تناول الطعام والشراب ليعملوا بشكل صحيح، لكنهم يحاولوا القيام بذلك بعيدًا عن أنظار الركاب أثناء استراحة الغداء أو الوجبة الليلية.

5 -لا يُسمح باستخدام سماعات الرأس:

لا يمكن للمضيفات استخدام سماعات الرأس، وذلك لأنهم يجب أن يكونوا قادرين على سماع كل شيء في الطائرة ولديهم بالفعل أصوات محددة تصور حالات الطوارئ ودخان المرحاض ومكالمات الركاب، كما يخضعون أيضًا لفحص الأذن أثناء الفحص الطبي عند تجديد ترخيصهم.

6- ممنوع ارتداء الكثير من المجوهرات:

هذه القاعدة تتغير من شركة طيران إلى شركة طيران أخرى، ولكن يُحظر استخدام الخواتم أو القلائد الضخمة والمبهجة، ويُسمح لهم فقط بارتداء المجوهرات الصغيرة مثل قلادة صغيرة واحدة، وذلك لأن قد تمنعهم الأطواق الكبيرة أو الأقراط المتدلية من استخدام بعض المعدات، لذلك قد تكون مشكلة تتعلق بالسلامة.

7- ملزمون دائمًا بارتداء ساعة:

يحتاجون دائمًا إلى معرفة الوقت للوصول إلى الطائرة، والصعود إلى الطائرة، وبدء الخدمة، والنزول، بالإضافة إلى أنهم بحاجة إليها في جميع واجباتهم.

8- لا يسمح لهم بالوشم:

يتغير هذا من شركة طيران إلى أخرى، لكن المطلب المشترك هو أنه لا يُسمح لهم بالحصول على أي وشم مرئي، ومرئي يعني بشكل أساسي أي جزء من الجسم غير مغطى بالزي، والذي يمكن أن يعني الذراعين أو الساقين أو الرقبة أو الوجه.

9- ممنوع وضع المكياج:

لا يُسمح للمضيفات بالذهاب إلى رحلة طيران بوجه خال من المكياج، مما يعني عدم وجود مكياج، ولكن يجب أيضًا أن يكونوا يقظين وألا يأتوا بمكياج مكثف حقًا، ويجب أن يبدو مكياجهم طبيعيًا، ولا يُسمح بأحمر شفاه أسود أو عيون دخانية.

10- المانيكير الأسود ممنوع:

يجب أن تكون أظافرهم دائمًا قصيرة ونظيفة ومرتبة ومُعتنى بها جيدًا، حتى أن بعض الشركات لديها قواعد بشأن اللون الذي يجب أن يكون عليه طلاء الأظافر، ولا توجد ألوان مجنونة أو أشكال طويلة، وضع اللون الأسود أمر "محظور".