كورونا اليوم: مضاعفات خطيرة قد تحدث بعد الشفاء.. و9 عقاقير قد تعالج المرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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عوامل خطر جديدة مرتبطة بالإصابة

وفقًا لدراسة حديثة، ظهرت مجموعة من عوامل الخطر الجديدة المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19، والتي يمكنها الآن تحديد من هم أكثر عرضة للفيروس، وفقا لموقع timesofindia.

الدراسة

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة PLoS ONE ، فإن المصابين بداء السكري من النوع الثاني ومؤشر كتلة الجسم المرتفع (BMI) معرضون بشكل أكبر لخطر التعرض لمضاعفات خطيرة تتعلق بـ كوفيد-19.

9 عقاقير قد تعالج المرضى

وجد العلماء العديد من الخيوط الواعدة والعديد من الأدوية الموجودة لعلاج المرضى وتقليل المضاعفات الشديدة للعدوى، الآن، في تطور جديد، حدد الخبراء تسعة علاجات جديدة محتملة لـ كوفيد ، بما في ذلك ثلاثة، تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج أمراض أخرى، وفقا لموقع thehealthsite.

ثلاثة من أصل تسعة عقاقير تم العثور عليها لتحل محل تكرار السارس- CoV-2 في خلايا الجهاز التنفسي حاصلة بالفعل على موافقة إدارة الغذاء والدواء، بما في ذلك عقار سيكلوسبورين، وعقار السرطان داكوميتينيب والمضاد الحيوي سالينوميسين.

زيادة معدلات تلف الأعضاء بعد التعافي من كورونا

وفقًا لدراسة نُشرت في 1 أبريل في المجلة الطبية البريطانية BMJ، يبدو أن الأشخاص الذين خرجوا من المستشفى بعد كوفيد-19 لديهم زيادة معدلات تلف الأعضاء ("اختلال وظائف الأعضاء المختلفة) مقارنة بأشخاص مشابهين بين عموم السكان، لم تقتصر الزيادة في المخاطر على كبار السن ولم تكن موحدة لدى الجميع.

تعتبر بعض الأعراض غير المبررة التي تستمر لأكثر من 12 أسبوعًا بعد كوفيد-19 جزءًا من متلازمة ما بعد هذا المرض، وأشارت تقارير إلى أن بعض مرضى كورونا المتعافين عانوا من تلف العديد من الأعضاء، للتحقيق في هذا، شرعت مجموعة من الباحثين البريطانيين في مقارنة معدلات ضعف الأعضاء لدى الأشخاص المصابين بكوفيد-19 بعد أشهر من الخروج من المستشفى مع مجموعة تحكم مطابقة من المستشفى من عامة السكان، وفقا لرويترز.

خبيرة تكشف عما يصيب العين بعد الإصابة بكورونا

تحدّثت ماريا بيتينا، مرشحة العلوم الطبية ورئيسة مركز التشخيص الروسي والوقاية والعلاج بعد الإصابة بكورونا في بيلاروس، عن أن من أكثر المضاعفات شيوعا بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هو تدهور رؤية الشخص المصاب.

وأكدت بيتينا في حديثها لوكالة "سبوتنيك": "الرؤية تقل بسبب تلف الأوعية الدموية، منظمة الصحة العالمية وثقت بالفعل تشنجات في عضلات العين، واضطرابات في عمل العصب البصري، والتهاب في الشبكية كأعراض لمرض كوفيد- 19".