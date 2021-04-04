حسناء موكب المومياوات الملكية.. من هي ميرال ماهيليان (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

استطاعت ميرال ماهيليان، عارضة الأزياء، أن تخطف الأنظار إليها، بجمالها وزيها الفرعوني، خلال موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط.

ظهرت بفستان فرعوني باللوني الأبيض والأزرق الملكي، مزينا بكاب من الشيفون الحاد، واعتمدت قصة الشعر الكاريه مع غرة، واعتمدت ماكياجا قوياً، إذ ركزت على رسمة العيون الفرعونية الجريئة، مع أحمر الشفاه النيود.

"الخليج 365" يستعرض أبرز المعلومات عن حسناء موكب المومياوات الملكية، ميرال ماهيليان، وفقا للحساب الرسمي لها على فيسبوك وانستجرام.

- تعرف نفسها على أنها ممثلة وعارضة أزياء مصرية- بريطانية.

- شاركت في العديد من الإعلانات التجارية داخل مصر وخارجها

- كممثلة، ظهرت في مسلسل "كلبش"، مع الفنان أمير كرارة، عام 2017.

- شاركت في فيلم "القرد بيتكلم"، مع الفنان أحمد الفيشاوي، وعمرو واكد، في 2017 أيضا.

- في 2018، شاركت بمسلسل "للحب فرصة أخيرة"، مع الفنانة داليا البحيري.

- يتابعها حوالي 189 ألف شخص على انستجرام، بينما على فيسبوك حوالي 7000 شخص.