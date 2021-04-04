أثارت الجدل بجمال شعرها بعد آلاف السنين.. عالم آثار يكشف وصفة الملكة تي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

جدل كبير أثاره شعر مومياء الملكة تي، واحدة من المومياوات الملكية الـ22، التي تم نقلها بالأمس من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شعر الملكة "تي" خطف الأنظار، بسبب كثافته وحفاظه على لونه طيلة آلاف السنين، ليكشف العديد من الخبراء عن السر في ذلك الأمر.

من هي الملكة تي؟

هي زوجة الملك أمنحتب الثالث، أقوى ملوك الأسرة الثامنة عشر، وابنة "يويا"، وأم أمنحتب الرابع، الملقب بإخناتون، وتوفيت في عمر الـ80 عاما.

عثر على مومياء الملكة تي عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني، بوادي الملوك بالأقصر، وفقا لـ زاهي حواس عالم الآثار.

أفضل شعر في الحضارة الفرعونية

وفقا لزاهي حواس، عالم الآثار، فإن الملكة "تي" صاحبة أفضل شعر في الحضارة الفرعونية القديمة، وكانت دائمة الاعتناء بشعرها.

"الحنة".. سر الاحتفاظ بالجمال

وكشف "حواس" في تصريحات لبرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن سر الاحتفاظ بجمال شعر الملكة تي، يعود إلى أنها كانت تستخدم لشعرها "حنة" قديمة وبعض المكونات العشبية التي استخدمت فيما بعد في أعمال التحنيط، ليس ذلك فحسب، بل أنها عند موتها قاموا بوضع خلطات من الحنة وتقنيات التحنيط لحفظ شعرها.

عوامل أخرى

مونيكا حنا، عالمة الآثار المصرية وعميدة كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية، كشفت عن عوامل أخرى وراء الشعر الكثيف والمميز للملكة تي.

وقالت "حنا"، في لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، إن الملكة تي بجانب اعتمادها على "الحنة"، كان هناك أيضا أدوات العناية بالنظافة من المياه الجارية للغسل و"الحنة" للاستخدام على الشعر.

مكونات كريم شعر الملكة تي

من جانبه، كشف الدكتور مجدي شاكر، الباحث في الحضارة المصرية، عن مكونات كريم شعر الملكة تي، والذي كان أحد أسباب الاحتفاظ بجماله حتى الآن.

وقال "شاكر"، في تصريحات لبرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة "دي إم سي"، إن الملكة "تي"، استطاعت عمل خلطة خاصة بشعرها، وكان أبرز مكوناتها دهن البقر وزيت الزيتون وزيت الصنوبر.

وبعد الكشف عن خلطة الملكة تي السحرية، نستعرض فوائد مكونات هذه الخلطة، وفقا للدكتورة إيمان سند، أستاذ أمراض الجلدية والتجميل والليزر.

زيت الزيتون

معروف منذ قديم الأزل، بعدة فوائد للشعر والجلد.

يمنح الشعر نعومة وتغذية لبصيلات الشعر، حيث أن جزيئات هذا الزيت صغيرة وبالتالي تعبر لمسامات الجلد وتمنحها التغذية الضرورية.

زيت الصنوبر

من الزيوت الطبيعية التي تحتوي على أحماض أمينة أساسية، والتي تحافظ على طبيعة الشعر ونموه، كما أنها تزيد من كثافة الشعر.

دهن البقر

من ضمن المنتجات التي تستخدم لتغذية الشعر ونموه وتقويته، مثل حمامات العناية بالشعر.

تحتوي على خلايا خذعية تفرز عوامل نمو وتعمل على إعادة حيوية الأنسجة الموجودة بالشعر، وبالتالي تساعد على الحفاظ على الشعر.