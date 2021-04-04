خبيرة أبراج تكشف حظوظ مواليد الأبراج في شهر أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في شهر أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ نكشف لكم حظوظ مواليد الأبراج مهنيا وماليا وعاطفيا وصحيا خلال شهر أبريل، وفقا للدكتورة عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر قناتها على "يوتيوب".

برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

على الصعيد المهني لديهم المزيد من الفرص والإصرار للتقدم والتطور في عملهم، وذلك بسبب وجود كوكب المريخ في منزل الحظ والعمل، أما من الناحية العاطفية وجود فينوس يعطي مواليد هذا البرج السحر والجاذبية، ولديهم فرصة للتوافق وقضاء وقت سعيد مع شريك حياتهم، وبالنسبة للأشخاص غير المرتبطين سيكون هناك فرص هائلة للارتباط، ومن الناحية الصحية، مواليد هذا البرج لابد أن ينتبهوا جيدا إلى صحتهم.

برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

من الناحية المهنية، يرجى المحافظة على السرية والكتمان وعدم إعلان الخطط المستقبلية والفخر بالإنجازات، ومن الناحية العاطفية لدى مواليد هذا البرج حظ وفير وطاقة عاطفية جيدة، ومن الناحية الصحية بداية من 20 أبريل يتمتع مواليد الثور بالحيوية والنشاط، ولكن في بداية الشهر لابد من توخي الحذر.

برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

على الصعيد المهني وجود المريخ في برج الجوزاء يعطي مواليد هذا البرج الطاقة والنشاط والحماس والإصرار للوصول إلى أهدافهم، ووجود فينوس في وضع داعم من الناحية العاطفية، إذ يساعد مواليد الجوزاء في تحسين علاقتهم بشريك الحياة، والشعور بحالة من الاستقرار والهدوء العاطفي، ومن الناحية الصحية وجود الشمس في وضع داعم يعطي مواليد هذا البرج النشاط والطاقة واليقظة.

برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

الشمس وعطارد في وضع معاكس، وبالتالي من الناحية المهنية يشعر مواليد هذا البرج بالتوتر والتعب والارتباك، وبداية من 20 أبريل ينتقل عطارد والشمس إلى وضع داعم، ويبدأ مواليد برج السرطان بالشعور بالتحسن، ومن الناحية العاطفية يوجد فينوس في وضع معاكس أول أسبوعين من الشهر لذا لابد أن تكونوا لابقين مع شريك حياتكم وتجنبوا الدخول في أي مناقشات، ووجود المريخ في منزل الصحة السلبي يجعل طاقة مواليد هذا البرج أقل وغير مستقرة.

برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس):

وجود الشمس في وضع داعم في منزل الحظ والمريخ في منزل المشروعات، تمنح مواليد برج الأسد فرصة جيدة للمعرفة وللتطور وقوة كبيرة يجب استغلالها لتحقيق النجاح، ومن الناحية العاطفية وجود فينوس في منزل الحظ يساعد مواليد هذا البرج في قضاء أوقات جيدة مع شريكهم، وبالنسبة للأشخاص الغير مرتبطين يمكنهم الإرتباط، وبالنسبة للناحية الصحية وجود المريخ في وضع داعم يمد مواليد هذا البرج بالحيوية والطاقة والنشاط.

برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

وجود المريخ في وضع معاكس يضع مواليد برج العذراء مهنيا في حالة منافسة دائمة وشرسة ويجعلهم عرضة للخلافات، ولكن يمكنكم أيضا التخطيط الجيد لتنمية أعمالكم وهذا يساعدكم كثيرا على التغلب على الضغوطات المهنية، وعلى الصعيد العاطفي يشعر مواليد هذا البرج بالعصبية والتمرد على شريك حياتهم، وصحيا يشعر مواليد برج العذراء بحالة من التوتر والإحباط وطاقة أقل.

برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):

من الناحية المهنية يجب على مواليد برج الميزان العمل بدقة وبحكمة وأن ينتبهوا أثناء توقيع الأوراق والعقود، ووجود فينوس في مواجهة برج الميزان يسبب الخلافات العاطفية، ومن الناحية الصحية وجود الشمس وعطارد في مواجهة برج الميزان يجعل المناعة أقل وبالتالي من السهل التقاط العدوى من الآخرين.

برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

على الصعيد المهني وجود الشمس في منزل العمل الإيجابي يعطي مواليد هذا البرج القوة والطاقة والنشاط والروح الإبتكارية في العمل والقدرة على تنظيم جهودهم، أما من الناحية العاطفية وجود فينوس يساعدهم على إدارة أمورهم العاطفية بحكمة، وصحيا وجود الشمس وعطارد في منزل الصحة الإيجابي يمنح مواليد هذا البرج الصحة والنشاط.

برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

على الصعيد المهني، وجود عطارد في وضع داعم يمنح مواليد برج القوس الحماس والطاقة والقدرة على إنجاز عملهم على أكمل وجه، وعاطفيا وجود فينوس في منزل الحب يمنح مواليد برج القوس طاقة عاطفية وقدرة على التفاهم بصورة أفضل مع شريك حياتهم، ومن الناحية الصحية وجود المريخ في مواجهة برج القوس يجعل مواليد هذا البرج عرضة للعدوى سريعا.

برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):

من الناحية المهنية وجود الشمس يمنح مواليد هذا البرج القوة والنشاط وسرعة البديهة واليقظة الذهنية، وعاطفيا يشعر مواليد هذا البرج بطاقة عاطفية كبيرة ويمكنهم السيطرة على شريك حياتهم، وصحيا وجود فينوس وعطارد والشمس يمنح مواليد هذا البرج القوة والنشاط والصحة والطاقة الهائلة.

برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):

وجود الشمس وعطارد في منزل العلاقات يمنح مواليد هذا البرج فرصة لإبراز قدراتهم وتحقيق فرص النجاح بسهولة، وعاطفيا وجود فينوس في وضع داعم يمنح مواليد هذا البرج القدرة للتعبير عن مشاعرهم لشريك حياتهم، المريخ في وضع داعم وبالتالي يمنح مواليد برج الدلو الطاقة ويستطيعوا مواجهة الضغوطات الصحية.

برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

من الناحية المهنية يشعر مواليد برج الحوت بعدم التركيز والتشوش، لذا من الأفضل تنظيم أفكارهم وجهودهم، وعاطفيا بالنسبة للمتزوجين يعد هذا الشهر فترة مليئة بالخلافات وبالنسبة للمرتبطين يجب أن يحذروا التسرع في اتخاذ القرارات، ومن الناحية الصحية وجود زحل في منزل الصحة السلبي يجعل طاقة مواليد هذا البرج غير مستقرة.