«قرن غزال وفيديو محاكاة للجريمة».. محامي إسراء عماد يقدم دلائل جديدة تدين «تيتو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقدم محامي إسراء عماد ضحية العنف الأسري، بدلائل جديدة لنيابة منتزة أول، قد تدين «تيتو» شقيق زوج المجني عليها، حيث سلم المحامي، للنيابة، فلاشة تحوي مقطعي فيديو، وصفهما بأنهما «يمثلان دليلًا قويًا وحقيقيًا على صحة رواية المجني عليها»، من أن المتهم الرئيسي الزوج محمد منتصر الشهير بـ«ميدو» ارتكب الجريمة بالاتفاق والمساعدة مع شقيقه مصطفى تيتو.

وكشف الدكتور أحمد مهران، محامي إسراء، في تصريحات لـ«هن»، عن أنه قدم للنيابة العامة اليوم، فلاشة عليها فيديو منشور عبر منصة «Tik Tok» يظهر فيه تيتو شقيق المتهم الرئيسي، وهو يحمل مطواة قرن غزال، يستعرض بها القوة، ثم يقوم في الفيديو بعمل مشهد تمثيلي على نغمات إحدى الأغاني الشعبية، ويظهر في هذا الفيديو تمثيل حقيقي لنفس الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة.

وأضاف المحامي: «يقوم تيتو ومعه شخص آخر في الفيديو، بتمثيل مشهد قريب للجريمة، حيث يقوم أحدهما بإمساك الآخر من الخلف بيده اليسرى، والمطواة في يده اليمني، ويقوم بضرب الضحية بالمطواة والاعتداء عليه، وهو نفس ما جاء في رواية المجني عليها، حينما قررت في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أمسك بها بيده اليسرى من الخلف، وفي يده اليمنى المطواة، ثم انهال عليها ضربا بالمطواة في أماكن متفرقة من الوجه والصدر والرقبة، كما هو ثابت في التقرير الطبي»

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كانت النيابة العامة، قد أمرت بالإفراج عن «تيتو» لعدم كفاية الأدلة على اشتراكه في جريمة الشروع في قتل المجني عليها إسراء عماد، والتي أشارت في أقوالها إلى أن «تيتو» شريك في الجريمة بالاتفاق والمساعدة، حيث ذكرت في تحقيقات النيابة العامة، أن الجريمة جرت باستخدام مطواة قرن غزال، وأن هذه المطواة مملوكة لشقيق زوجها المتهم، وإن الزوج عقب ارتكابه الجريمة اتصل بأخيه وطلب منه النزول لموقع الجريمة وحينما حضر تيتو، وجد الضحية مازالت حية فقال لأخيه المتهم «مش هو ده اللي اتفقنا عليه».