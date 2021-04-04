الامارات | صور نادرة لأم كلثوم دون نظاراتها السوداء

شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة لأم كلثوم دون نظاراتها السوداء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورا نادرة للمطربة الراحلة “أم كلثوم” تظهر فيها بدون نظاراتها السوداء الشهيرة، التي تميزت بها، والتي دائما ما تنال صورها القديمة اهتماما واسعا من قبل الجمهور.

ومن بين هذه الصور صورة للمطربة الراحلة وهي تستعد لإحدى حفلاتها الغنائية، مرتدية فستاناً أبيض اللون.

وظهرت أم كلثوم في الصورة مغمضة عينيها إلى جانب خبراء التجميل الذين يصففون لها شعرها، ويضعون مستحضرات التجميل على وجهها استعداداً لحفلها.

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