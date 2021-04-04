هل الجرعة الثانية للقاح ضرورية للأفراد الذين تعافوا من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أظهرت دراسة جديدة لمعهد سميدت للقلب في سيدارز سيناء، أن جرعة واحدة من لقاح فايزر بايونتيك للأفراد الذين أصيبوا سابقًا بكورونا، تولد استجابة مناعية مماثلة لتلك الخاصة بالأفراد الذين يتلقون التسلسل الموصى به للجرعتين، وفقًا لموقع medicalxpress.

وقالت سوزان تشينج- طبيبة ومدير أبحاث الصحة العامة في معهد سميدت للقلب في سيدارز سيناء، إن تلك النتائج التي تم الإبلاغ عنها في أماكن عديدة وتدعم استراتيجية محتملة لتوفير جرعة واحدة من اللقاح للأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق مؤكد للإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب جرعتين للأشخاص الذين لم يصابوا من قبل، وأن هذا النهج يمكن أن يزيد من وصول إمدادات اللقاح المحدودة إلى الحد الأقصى، مما يسمح بتلقيح ملايين آخرين.

اللقاح الذي تمت دراسته، والذي أنتجته شركة فايزر وبايونتيك ، يتم إعطاؤه عادةً على جرعتين، كل 21 يومًا على حدة، لتوفير حماية كاملة تقريبًا ضد فيروس كورونا الجديد.

وتشير أبحاث Cedars-Sinai بقوة إلى أن الجرعة الثانية قد لا تكون ضرورية للأفراد الذين تعافوا بنجاح من عدوى سابقة بفيروس كورونا.

قالت الدكتورة كيميا سبحاني، المدير الطبي للمختبرات الأساسية السريرية وأستاذ مشارك في علم الأمراض وطب المختبرات: "بشكل عام، طور الأفراد الذين تعافوا من كورونا استجابة للأجسام المضادة بعد جرعة لقاح واحدة مماثلة لتلك التي شوهدت بعد دورة التطعيم من جرعتين تدار للأفراد دون إصابات سابقة".

وأشارت إلى أن جرعة معززة واحدة تُعطى للأفراد المصابين سابقًا تقدم نفس الفائدة مثل جرعتين تُعطى لأشخاص دون إصابة سابقة.

أجرى الباحثون دراسات استقصائية على 1090 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في نظام Cedars-Sinai الصحي الذين تلقوا لقاح فايزر بايونتيك سألت الاستطلاعات العمال عن الإصابات السابقة بفيروس كورونا وأي أعراض قد تكون قد عانوا منها بعد التطعيم.

أجرى العاملون في مجال الرعاية الصحية أيضًا اختبارات الأجسام المضادة لقياس استجابة جهاز المناعة لديهم للتطعيمات، تم قياس مستويات الأجسام المضادة في ثلاث نقاط زمنية: قبل أو حتى ثلاثة أيام بعد الجرعة الأولى، وفي غضون سبعة إلى 21 يومًا بعد الجرعة الأولى، وفي غضون سبعة إلى 21 يومًا بعد الجرعة الثانية.

بناءً على الاستطلاعات، حدد فريق البحث 35 فردًا مصابًا بعدوى فيروسات كورونا سابقة وتلقوا جرعة واحدة من اللقاح و 228 شخصًا لم يصابوا بعدوى سابقة وتلقوا جرعات اللقاح.

بناءً على اختبارات الأجسام المضادة، وجد الفريق أن مستويات واستجابات الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا كانت متشابهة في كلتا المجموعتين.

كانت أعراض ما بعد اللقاح أكثر وضوحًا بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدوى سابقة بعد الجرعة الأولى، لكن الأعراض كانت متشابهة بين المجموعتين بعد الجرعة الثانية.

وأشار الباحثون إلى أنهم قاموا بقياس مستويات الأجسام المضادة حتى 21 يومًا فقط بعد كل جرعة لقاح وأن المتابعة طويلة المدى من المحتمل أن توفر بيانات إعلامية إضافية، خاصة فيما يتعلق بمدة المناعة المكتسبة من تلقي جرعة واحدة مقابل جرعة مزدوجة من اللقاح.