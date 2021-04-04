كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - تُعد الساعات الفاخرة من الإكسسوارات الهامة التي لا تغفل عنها أغلب النساء، خاصة أثناء تنسيق إطلالاتهن الرمضانية. وتختلف تصاميم الساعات النسائية التي تناسب الإطلالات الرمضانية الفخمة، بحسب لون ومعدن ومينا الساعة، إضافة إلى الأحجار المُستخدمة في تصميماتها.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» أجمل تصاميم ساعات بالمينا الخضراء لإطلالات رمضان 2021، من أهم الماركات العالمية.

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تصاميم ساعات نسائية بمينا خضراء لإطلالات رمضان

ساعة خضراء من بولغاري Bvlgari

ساعة خضراء من بولغاري Bvlgari

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم جذاب وفخم لساعة بمينا خضراء لإطلالات رمضان، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب، لساعة من ماركة بولغاري Bvlgari، مُصممة من علبة بحجم 33 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع إطار من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مرصع بألماس مقطوعة بطريقة بريانت، وتاج من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مرصع بروبليت صناعي بقطع كابوشون، مع ميناء أخضر من الألماس ومؤشرات من الألماس، أما السوار فصُمم من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الفخمة مع عباية باللون الأسود أو البني أو الأخضر الداكن (الزيتي)، لإطلالة فخمة وجذابة في خروجاتكِ الرمضانية.

ساعة بمينا خضراء من توماس سابو Thomas Sabo

ساعة بمينا خضراء من توماس سابو Thomas Sabo

لتصميم أكثر بساطة وأناقة لخروجاتكِ الرمضانية، قدمت ماركة توماس سابو Thomas Sabo هذه الساعة المميزة، المُصممة من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الذهبي، مع أحجار مالاكيت، وميتا باللون الأخضر الداكن، مع تاج بحجر مالاكيت أخضر، إضافة إلى زجاج معدني من الياقوت.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة في رمضان، مع عباية باللون الأخضر، أو البني، أو إطلالة باللون الأسود، وحذاء وحقيبة يد باللون الأخضر.

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ساعة بمينا خضراء من تيفاني آند كو Tiffany & Co

ساعة بمينا خضراء من تيفاني آند كو Tiffany & Co

لإطلالة عملية وأنيقة في الوقت ذاته، تناسب إطلالاتك الرمضانية، خلال أوقات اليوم المختلفة، سواء في عزومات الإفطار، أو لتناول السحور في الخارج، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لساعة بمينا خضراء من ماركة تيفاني أند كو Tiffany & Co، وهي ساعة مُصممة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع مينا باللون الأخضر النعناعي، ومُصممة بعلبة مستطيلة بقياسات 26 × 32 مم، مُرصعة بأحجار الألماس اللامعة المستديرة.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الأنيقة، مع إطلالة نهارية باللون الأبيض أو الرمادي الفاتح أو الأخضر الباستيل، كما يُمكن تنسيقها أيضاً مع إطلالة رمضانية تناسب أوقات المساء، بعباية باللون الرمادي الباستيل، أو الأخضر الباستيل.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الأنيقة، مع إطلالة نهارية باللون الأبيض أو الرمادي الفاتح أو الأخضر الباستيل، كما يُمكن تنسيقها أيضاً مع إطلالة رمضانية تناسب أوقات المساء، بعباية باللون الرمادي الباستيل، أو الأخضر الباستيل.

ساعة بمينا خضراء من شوميه Chaumet

ساعة بمينا خضراء من شوميه Chaumet

تُفضل الكثير من النساء تصاميم الساعات ذات السوار الجلد، إما لأنها أكثر عملية، أو لما تمنحه لإطلالاتهن من مظهر أكثر بساطة وأناقة.

وإذا كنتِ تبحثين عن تصميم جذاب وأنيق لساعة من الجلد ذات مينا خضراء لإطلالات رمضان، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب، لساعة من ماركة شوميه Chaumet، وهي ساعة مُصممة من سوار من جلد التمساح باللون الأخضر، مع إبزيم دبوس من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مزين بزخرفة متقاطعة، ومُصمم بـ 57 ماسة قطع بريانت.

وصُممت علبة الساعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مُرصعة بـ 339 ماسة قطع بريانت، بوزن 2.38 قيراط، مع تاج مُرصع بحجر ياقوت بقطع وردة بوزن 0.12 قيراط.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الجذابة، مع إطلالة باللون الأخضر بدرجاته المختلفة، أو عباية سوداء أنيقة تناسب إطلالاتك الرمضانية.

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