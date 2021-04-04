ستايلست المشاهير سيدريك حدّاد: علاقتي بالمشاهير ثقة متبادلة



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - ترك بصمة واضحة في عالم الموضة والأناقة من خلال تعاونه مع عدد كبير من المشاهير في العالم العربي، لا يشبه أحداً ولا أحد يشبهه، سرّه شغفه بعمله الدؤوب لحصد المزيد من النجاح والتجدّد والتميّز...

ستايلست المشاهير وخبير الموضة سيدريك حدّاد في حديثه لـ "الخليج 365" يشير الى أنه يركز في تعامله مع المشاهير على ابثقة المتبادلة لأنها لا تزول مع مرور الزمن، وهو يحلم أن يطلق خطاً للأزياء خاصاً به في الوقت المناسب.





توقيع الأناقة والإطلالة

سيدريك حدّاد



-من هنّ النجمات والمشاهير الذين وضعت توقيعك على أناقتهم وإطلالاتهم؟

النجمات اللواتي وضعت توقيعي على أناقتهن وإطلالاتهن هن: نجوى كرم، سيرين عبد النور، وفاء الكيلاني، شيرين عبد الوهاب، يسرا، نانسي عجرم، سميرة سعيد، كارمن بصيبص، سينتيا صموئيل، يارا، نوال الكويتية، مهيرة عبد العزيز، إيميه صيّاح، ريا أبي راشد، هيلدا خليفة، ريم السعيدي، دانيللا رحمة، ستيفاني صليبا، ميساء مغربي...

أما المشاهير الذين وضعت توقيعي على أناقتهم وإطلالاتهم فهم: وائل كفوري، راغب علامة، أحمد حلمي، أحمد فهمي، علي جابر، جوزيف عطية، يعقوب شاهين، مهنّد الحمدي وحسن الردّاد...





-إرتبط إسمك بسيرين عبد النور. ما الذي يليق بها من إطلالات وستايل؟

سيرين عبد النور من النجمات اللواتي يليق بها كل شيء، لذلك أقول دائماً أنها تزداد جمالاً مهما ارتدت، وعادة كستايل نتوجّه نحو القطع الانيقة والانثوية التي تشبهها وتشبه شخصيتها لانها نجمة لا تحب القطع الغريبة أو التي فيها مجازفة، بل هي تميل نحو الكلاسيكية أو المودرن الكلاسيك الانيق، لذلك نعتمد هذا الستايل أو اللوك عندما نختار الطلّات.



-هل يمكن أن تقنع نجمة معيّنة بتغيير اللوك كلياً. ومن هنّ النجمات اللواتي غيرت إطلالتهنّ بشكل جذري؟

أتعاون مع كل نجمة كفريق عمل متجانس، وأحب أن أستمع اليها والعكس صحيح حتى نصل الى نتيجة ترضي الطرفين، وهذا الامر ينعكس إيجاباً على شخصية كل من تعاملت معهن فيما يتعلق بالموضة والازياء والطلات... لذلك أركز على هوية النجمة الخاصة بها والتي هي معروفة مع إضافة بعض اللمسات الخاصة بي والتي قد لا تنتبه اليها، هذا هو عملي تحديداً.

أما في حال لم تكن النجمة تملك هوية خاصة بها فدوري يتطلّب مني خلق هذه الهوية في مجال الموضة والأناقة والأزياء... حتى يصبح لديها أسلوباً معيناً خاصاً بها يمّيزها عن غيرها من النجمات وتظهر الى العلن بأحلى طلّة.

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الثقة المتبادلة

سيدريك حدّاد



-ما هو الجانب الذي تحبّه في تعاملك مع المشاهير؟

الجانب الذي أحبّه في تعاملي مع المشاهير هو الثقة المتبادلة بيننا والتي تولد بعد فترة من العمل والجهد والتعب وإثبات ما هو الأجمل والمناسب والملائم إن كان للنجم أو للنجمة على حدّ سواء.

أحب أن يتحولّ العمل بيننا الى صداقة مبنية على الثقة لانها أساس يبقى على المدى الطويل ولا يزول.





-هل تطلب النجمة إطلالة مشابهة لنجمة ثانية أعجبتها؟

لم تطلب مني ولا نجمة إطلالة مشابهة لنجمة ثانية أعجبتها لان كل نجمة تملك ما يميّزها عن الأخريات، لذلك ليس من المفروض أبداً أن تكون نسخة عن أي واحدة.

قد تستوحي من طلّة أحبتها على نجمة أخرى تتضمّن بعض التفاصيل الصغيرة أو بعض أنواع وأشكال الإكسسوارات المعينة، ففي مثل هذه الحالة لا يوجد أي مشكلة بالطبع، وأنا من الاشخاص الذين لا يحبّذون فكرة النسخ بل أسعى الى أن يكون هناك دائماً ما هو جديد ومميّز في طلّة كل نجمة حتى تبرز بأسلوب مختلف ومغاير ومتجدّد.





-مع من نجحت كثيراً وتعتبر أنك تركت بصمة واضحة في إطلالاتهم واللوك؟

نجحت كثيراً مع عدد كبير من النجوم والنجمات دون استثناء لان العمل كان يتم من القلب الى القلب ويصل بسرعة الى الناس، وهذا أكبر دليل على النجاح ، التقدّم، التطوّر والإبداع الدائم، وهنا يجب أن أنوّه أنني لا أنسى تعاملي الاول مع مقدّمة برنامج "ستار أكاديمي" هيلدا خليفة وقد حققنا نجاحاً كبيراً ولا زلت حتى يومنا هذا أحصد أصداءه ، كما أنني نجحت مع النجمة سيرين عبد النور التي تترك دائماً بصمة خاصة وسحراً جذاباً في جميع إطلالاتها مهما كان نوعها، ولا شكّ أن بعض السيدات يتابعن سيرين فيما يتعلّق في هذا المجال وتستوحين منها.

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إنشاء خط أزياء

سيدريك حدّاد



-هل تفكر يوماً بإنشاء خط أزياء من توقيعك؟

أفكر دائماً في هذا الموضوع وأتمنى أن يتحقّق في الوقت المناسب، أنا اليوم مشغول كثيراً ومرتبط بعدّة أعمال ومشاريع مع المشاهير لن أتمكّن من تحقيقه.

انشغالاتي معهم إن كان على السجادة الحمراء، إجراء المقابلات التلفزيونية والبرامج... الى جانب عملي كأستاذ في جامعة خاصة في لبنان... كل هذا يمنعني حالياً من تحقيق هذا الحلم رغم أنني أفكر به دائماً لانه يمثلني وأتمنى أن يحصد محبة الناس لدى تحقيقه.



-ما الذي تحاول أن تفهمه أولاً قبل التعاون مع أي من المشاهير؟

أحاول اعتماد علم النفس قبل التعاون مع أي من المشاهير، أي أنني أتقصّد أن أجلس 10 دقائق مع أي واحد منهم والإصغاء إليه حتى أعرف ما هي الامور التي يحبها والتي لا يحبها، ما الذي يتوقعه من التعامل معي؟ بمعنى آخر أسعى الى الغوص في أفكاره وتفاصيله حتى أتعرّف إليه عن كثب وأقدّم له ما يريده من خلال تعامله معي إن كان على صعيد القصّات، الألوان، الأقمشة، أسلوب الأزياء المعتمد...

لذلك تكون الخطوة الاولى بالنسبة الي تكوين فكرة عن النجم وأسلوبه وذوقه ومن ثم البدء بإنجاز الأفكار مع إضافة لمستي الخاصة والجديدة على الطلّة والأسلوب، وهذا الامر يتحقّق بالطبع بعد عدّة جلسات وقياسات للوصول الى القناعة التامة. لا أخفي سراً إذا قلت بأنني قد أقتبس شخصية نجمة أو نجم عندما أقصد أي مصمّم ازياء حتى أعرف ماذا أختار من ملابس لإطلالات كل واحد وكل واحدة.



-ما هي النقطة التي تزعجك وقد تدفعك الى التخلّي عن التعاون مع أية شخصية؟

النقطة التي تزعجني وقد تدفعني الى التخلّي عن التعاون مع أية شخصية هي العناد، لان الشخص العنيد برأيي لا يجب أن يتعامل مع ستايلست بل أن يتعامل مع نفسه خاصة وأنه غير قابل للتجدّد والظهور بحلّة عصرية جديدة، وفي أوقات كثيرة يختار العنيد أو العنيدة أزياء أو ملابس غير لائقة على الإطلاق، ولكن بسبب عناده أو عنادها يكون الإصرارعليها، وهذا الامر مرفوض بالنسبة الي تماماً وأحاول أن أغيّر هذا الامر وإذا حافظ على عناده أو حافظت على عنادها لا أعيد التجربة أبداً.

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الإيجابي والسلبي

سيدريك حدّاد



-ما هو الجانب الإيجابي في طبيعة عملك والجانب السلبي؟

الجانب الإيجابي في طبيعة عملي هو أنه يتميّز بالإبداع الدائم والابتكار والخلق لانني أسعى بشكل متواصل نحو أفكار متجدّدة في عالم الموضة الشاسع والواسع الذي ينشر كل ما هو حديث كل فترة، خاصة وأننا نعيش في زمن يشهد تطوراً مستمراً وصيحات جديدة. أما الجانب السلبي فهو أن الناس لا تعرف مدى التعب والتوتر والضغط والليالي الطويلة من السهر. عملي متعب جداً ولكنني أحبه وعندي شغف تجاهه.



-من هنّ النجمات اللواتي لديهن حسّاً فطرياً بالموضة والأناقة؟

العديد من النجمات لديهن حسّاً فطرياً بالموضة وتعتمدنها بقوة أولهنّ مقدّمة البرامج هيلدا خليفة، ريم السعيدي ودانيللا رحمة...



-هل يحدث أن تطلب نجمة أو شخصية معينة شراء الأزياء التي تنسّقها؟

هذا الموضوع يحصل معي بشكل دائم وأحب حصوله لانه يدلّ على ثقة ومودّة ومحبة متبادلة بيننا، فعندما تثق النجمة بي وبعملي وتحب اختياراتي تطلب أن تشتري كل شيء خلال جلسات التصوير على سبيل المثال، وهذا الامر يسعدني ويفرحني كثيراً.

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