ما الزي الذي لا تستغني عنه مؤثرات الموضة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - أثرت جائحة الكورونا ليس فقط على الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية بل غيرت مفهوم التسوق واحتياجات المرأة العالمية. ما قبل كورونا لن يكون كما بعدها فالاهتمام بالازياء الرياضية بدأ في العقد الثاني من الألفية الثالثة وعززته جائجة الكورونا، فمن الأزياء الرياضية اي ما نسميه active wear تبدل المفهوم وبتنا نشهد على بزوغ صيحة اللاونج وير، وبات من ابرز أولويات الزبون والماركة الراحة لذا ركزت الدور الراقية على أزياء مريحة من كروب توب وسراويل مريحة من القطن او الصوف الناعم مع سترات قصيرة ناعمة على الجلد أو كارديغان طويل.



زي من شانيل- الصورة من موقع العلامة الرسمي







هل سيستمر 2021 في تبني صيحة lounge wear؟





يجمع نقاد الموضة أن هذا العام لن يختلف عن سابقه ولكن مع بعض التعديلات فيمكن أن ننسق الزي المريح مع كعب عال وليس بالضرورة مع صندل مسطح أو سنيكرز رياضي او حتى مع حذاء رنجر. كما يمكن ثني الأطراف وارتداء tube boots مطاطي.

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ما أبرز الدور التي اعتمدت هذه الصيحة؟





لقد تسابقت العديد من الدور الى إطلاق تصاميم تشبه البزات الرياضية ولكن من مواد مريحة ناعمة من الياف عضوية او من القطن العضوي او الصوف الناعم، ومنها دار برادا التي اطلقت لصيف 2021 فساتين قطنية مطبعة بأحراف او رسوم هندسية او سراويل مع بلوزات قطنية قصيرة وأطلقت أحذية رياضية كلاسيكية لتتماشى مع هذه الأزياء.



زي من برادا- من حساب الدار على انستقرام





وقد ابتكرت دار بالنسياغا أزياء مشابهة مع أكسسوارات مميزة كالأحزمة المزدوجة والحقائب الصغيرة التي يمكن ارتداؤها على شكل حزام او تلك التي تشبك بالكتف مثل حقائب جاكموس المايكرو.



زي من بالنسياغا- الصورة من حساب الدار على انستقرام





وهناك العديد من الدور التي اطلقت هذه الصيحة مثل فندي وبرونزا سكولير وشانيل وغيرها...



زي من فندي- الصورة من حساب الدار على انستقرام

من أبرز المؤثرات العربيات اللواتي اعتمدن هذه الصيحة في العام 2021؟



جيسيكا قهواتي: تهوى الإعلامية والمؤثرة اللبنانية الأصل ارتداء أزياء عملية رياضية تختار بعضها باللون الفاتح مع كارديغان ملون.





جيسيكا قهواتي في زي رياضي- الصورة من حسابها الخاص على انستقرام





أو قد تختار الزي الفليو كالبزة الرياضية الفوشيا والتي تنسقها مع حذاء رياضي أبيض كالتي تظهر فيها بالصورة.



جيسيكا قهواتي في زي رياضي- الصورة من حسابها على انستقرام

2-- دانييلا رحمة



تتمتع الممثلة والمؤثرة دانييلا رحمة بذوق بسيط مشابه لجيسيكا فتميلان معاً الى ارتداء بزات مريحة بألوان حيادية وبألوان فوسفورية قوية.

دانييلا رحمة في رياضي- الصورة من حسابها على انستقرام





3- ميريام الأبيض

تختار المؤثرة ومصممة المجوهرات المغربية ميريام الابيض بزات رياضية بالوان قوية كالفوشيا الفليو الذي على ما يبدو من اساسيات الموسم فألوان الباستيل والحيادية كانت المسيطرة على عالم اللاونج وير في العام 2020 وبدأت المؤثرات يتجهن الى ألوان أكثر وقعاً.



المصممة والمؤثرة ميريام الأبيض- الصورة من حسابها على انستقرام















4- ميريام فارس

أحبت النجمة الام ميريام فارس هذا النوع من الملابس الذي يناسبها كأم لولدين في هذه المرحلة من حياتها ولكنها تنسق أزياءها بطريقة ملفتة كما نراها في هذه البزة الرمادية مع الجزمة العالية الجلدية.



النجمة ميريام فارس- الصورة من حسابها على انستقرام





5- تمارا جمال

اختارت المؤثرة تمارا جمال الزي الرياضي البرتقالي النيون الملفت بلونه الصارخ ونسقت حذاء Fila الأبيض.



المؤثرة تمارا جمال- الصورة من حسابها على انستقرام





6- مايا دياب

اختارت النجمة مايا دياب كنزة سويتشرت مريحة باللون الزهري ارتدتها التجمة على شكل فستان مع نظارات شفافة صفراء.



النجمة مايا دياب- الصورة من حسابها على انستقرام

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