موديلات احذية رياضية 2021 للصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - مع اختلاف تصاميم وصيحات موضة الأحذية، يظل الحذاء الرياضي قطعة أساسية داخل خزانة كل فتاة، إذ لا يُمكن الاستغناء عنه خاصة في المشاوير النهارية السريعة، والخروجات التي تتطلب راحة القدمين وسهولة الحركة.

وقدمت دور الأزياء العالمية الكثير من تصاميم الأحذية الرياضية، لصيف 2021.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أحذية رياضية 2021 للصيف، لإطلالة عملية وأنيقة في خروجاتك الصيفية:



حذاء رياضي من Dolce & Gabbana

حذاء رياضي من Dolce & Gabbana

قدمت ماركة العديد من التصاميم العصرية والجذابة للأحذية الرياضية لصيف 2021، أعجبنا من بينها هذا التصميم الأنيق، لحذاء أبيض مُصمم من جلد العجل، مع شعار DG، مرسوم يدوياً، مع خطوط عشوائية مرسومة يدوياً بالألوان الأصفر والأسود والوردي، إضافة إلى نعل مطاطي فائق المرونة.

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حذاء رياضي من Louis Vuitton

حذاء رياضي من Louis Vuitton

لتصميم أكثر نعومة وأناقة، قدمت ماركة Louis Vuitton، هذا الحذاء الرياضي الجذاب، المُصمم باللون الأبيض مُصمم من قماش دامييه أزور، وجلد العجل الناعم.

وتم نقش مثبت الحذاء الرياضي باللون الذهبي بشعار دائرة LV، والذي يظهر أيضاً على الجانب، مع نعل خارجي من المطاط.

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حذاء رياضي من Dior

حذاء رياضي من Dior



قدمت ماركة Dior العديد من التصاميم الأنثوية الجذابة للأحذية الرياضية، أعجبنا من بينها هذا التصميم الأنيق، لحذاء D-Connect، الذي صُمم من النسيج باللون الوردي الداكن.

ويتميز هذا الطراز من الأحذية الرياضية لديور، بنعل سميك وتفاصيل مطاطية وطرف جلدي مستدير، مع حشوات مطاطية شفافة، لتوفير راحة أكثر للقدمين.

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حذاء رياضي من Jimmy Choo

حذاء رياضي من Jimmy Choo



إذا كنتِ تبحثين عن حذاء رياضي جذاب، يناسب خروجاتك المسائية في صيف 2021، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم العصري والأنيق، لحذاء رياضي لامع، من ماركة Jimmy Choo، وهو حذاء مُصمم من الساتان، المُطرز بالكريستال الفضي والنجوم اللامعة، مع نقش Jimmy Choo عند الكعب، وكاحلان مبطنان، إضافة إلى نعل مطاطي أبيض عريض، مما يساعدكِ على الحركة بسهولة، ويوفر راحة أكثر لقدميكِ.



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