كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - تفضل الكثيرات من النساء ارتداء البروش؛ حيث يُعَدُّ من المجوهرات الأنيقة التي تضفي عليك إطلالة باهرة وعصرية تكمل أناقتك، ولأن الكثيرات من النساء لا يستغنين عنه في كل موسم ليكملن إطلالاتهن بأسلوب مميز، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم عدة تصميمات للبروش المناسب لموضة ربيع 2021؛ لتخترن منه ما يناسبكن لإطلالاتكن خلال شهر رمضان وتزيينها.

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أحدث موديلات البروش لربيع 2021 لتزيين إطلالة رمضان

بروش من علامة شانيل «Chanel»

بروش من علامة شانيل «Chanel»



تتميز علامة شانيل Chanel بتقديم الإكسسوارات المميزة لكل امرأة تبحث عن الأناقة والجاذبية، ومن أحدث التصميمات اخترنا لكُنَّ بروشاً رمادياً مائلاً إلى الفضّي مُرصَّعاً بحبات الكريستال ومزيناً بنجمتين على الجانبين لزِيٍّ أنيق ولافت.



بروش من ديور «Dior»

بروش من ديور «Dior»



قدمت دار ديور مجموعة تصميمات مختلفة للبروش لموضة ربيع 2021، وقد اخترنا لكُنَّ من بينها هذا التصميم الفريد من المعادن المطلية. قدمت علامة ديور بروشاً يشكِّل الإبداع الحديث الغني بالرمزية؛ حيث يظهر توقيع «ديور» Dior المعدني العتيق المطلي بالذهب في وسط التصميم مع نجمة كريستالية في الأعلى، وينسدل من أسفله سحر النجمة والنحل والبرسيم ورقم 8 بطلاء ذهبي يتميز بأسلوب أنيق وناعم.



بروش الوردة من بياجيه «Piaget»

بروش الوردة من بياجيه «Piaget»



احتفالاً بالأزهار؛ قدمت علامة بياجيه Piaget بروش على شكل زهرة مصممة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومُرصعة بـ143 ماسة بشكل قطع برليانت كثيرة الأسطح؛ لتضفي لمسة عصرية على إطلالة كل امرأة.

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بروش «LV STARLIGHT» من لويس فيتون «Louis Vuitton»

بروش «LV STARLIGHT» من لويس فيتون «Louis Vuitton»



لبروش أنيق مناسب لكل الإطلالات الرمضانية؛ قدمت علامة لويس فيتون Louis Vuitton تصميماً لبروش على شكل دائرة من المعدن الذهبي كُتبت داخلها الحروف الأولى من شعار العلامة، وتُحيطها قطع صغيرة من الكريستال اللامع على شكل أوراق الشجر؛ لتمنح التصميم مظهراً جذاباً وفاخراً.



بروش من علامة بوشرون «Boucheron»

بروش من علامة بوشرون «Boucheron»



تتميز علامة بوشرون Boucheron بمجوهراتها اللافتة ذات التصميمات الباهرة، ومن أبرز التصميمات التي اخترناها لكُنَّ بروش الذئب المُرصَّع بالألماس إلى جانب الفصوص السوداء؛ لتشكل نظرة عصرية ساحرة للحيوان المنمق.



طرق مميزة لارتداء البروش

عاد البروش ليكون من أحدث صيحات المجوهرات التي تتجه إليها النساء مُحِبَّات الموضة بالأخص إذا ما أردن الارتقاء بإطلالاتهن خلال شهر رمضان 2021؛ فقد شاهدناه بطرق جديدة وجذابة ليعطي من ترتديه مظهراً خاصاً ورونقاً مميزاً، ويمكنكِ ارتداؤه على جاكيت البدلة؛ فهذه هي الطريقة الكلاسيكية المعتادة التي سوف تكون دائماً الاختيار الأفضل لمظهر أكثر وقاراً ورسمية، ويمكنكِ وضعه على السكارف أو الوشاح ليُحكم ربط الأوشحة على رقبتك، أو حتى ليعطي مظهراً جمالياً للسكارف السادة بوصفها بديلاً للسلاسل أو العقود الصغيرة التي ستكون مختبئة أسفل السكارف السميك. وبالنسبة للبلوزات المغلقة والفساتين؛ لا تترددي في وضع قطعة واحدة على الصدر لتكمل جمال مظهرك، أما عند ارتداء فساتين السهرة ذات الأقمشة الرقيقة فيمكنك وضع البروش على كتف الفستان؛ لتضيفي بعض البريق لإطلالتك، ونذكّركِ بأن البروش لا يقتصر على الملابس؛ حيث يمكنك تثبيته في الشعر، وبالأخص مع تسريحات الشعر المرفوعة.

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