كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - يُعد اللون الأحمر من الألوان المُفضلة لدى الكثير من النساء؛ إذ يُضفي على إطلالتهن مظهراً أنثوياً جذاباً، سواء تم اعتماده في قطع الأزياء المختلفة، أو في الإكسسوارات والمجوهرات والساعات. وقد قدمت أبرز الماركات العالمية وأهم دور المجوهرات العديد من التصميمات الجذابة والأنيقة، لموديلات الساعات الحمراء، سواء المُرصعة بالأحجار، أو المُصممة من الذهب، أو من الجلد، والتي تليق بأجمل إطلالات رمضان 2021 سواء للإفطار أو السحور.

وفي هذا الالبوم، تُقدم لكِ «الخليج 365. نت» أحدث موديلات الساعات الحمراء، لإطلالة أنثوية جذابة في شهر رمضان.

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أحدث موديلات الساعات الحمراء من أرقى دور المجوهرات تليق بإطلالات رمضان 2021

ساعة حمراء من بولغاري «Bvlgari»

ساعة حمراء من بولغاري «Bvlgari»





قدمت ماركة بولغاري «Bvlgari» العديد من التصميمات الجذابة لموديلات الساعات الحمراء، أعجبنا منها هذا التصميم الأنيق لساعة حمراء مُصممة من علبة دائرية من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع تاج من الفولاذ المُرصع بالروبليت الصناعي، أما الميناء فصُمم بشعار «BVLGARI» باللون الذهبي، ومُرصع بالألماس بقطع كابوشون.

وصُمم سوار الساعة باللون الأحمر، من جلد التمساح، مع إبزيم أرديلون من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الأنيقة، مع الإطلالات الكاجوال النهارية باللون الأبيض أو الأسود، أو مع الإطلالات المسائية باللون الأسود أو الرمادي الداكن.

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ساعة حمراء من فيرساتشي «Versace»

ساعة حمراء من فيرساتشي «Versace»





لتصميم أكثر جاذبية وفخامة باللون الأحمر، قدمت ماركة فيرساتشي «Versace» هذه الساعة الجذابة، التي تجمع بين اللونين الأحمر والذهبي.

وصُممت علبة الساعة بتصميم دائري، من الفولاذ المقاوم للصدأ بلون ذهبي مع نقش أنيق على الحلقة العلوية للعلبة، بينما صُمم ميناء الساعة باللون الأحمر، مع رسمة ميدوسا التي تشتهر بها الماركة، أما السوار فصُمم من جلد العجل باللون الأحمر، المُرصع بأزرار معدنية باللون الذهبي، تحمل شعار الماركة.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الفخمة، مع إطلالة مسائية أنيقة بفستان باللون البني أو الذهبي، أو الأحمر.

ساعة حمراء من شانيل «Chanel»

ساعة حمراء من شانيل «Chanel»





لإطلالة أنثوية ناعمة، تناسب المرأة العملية، قدمت ماركة شانيل «Chanel» هذا التصميم الجذاب، لساعة أنيقة باللون الأحمر، مُصممة من علبة بتصميم مستطيل من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، مع ميناء ملون يجمع بين الألوان الأحمر والبيج والأسود، مع عقارب من الذهب الأصفر، أما تاج الساعة فُصمم من الذهب عيار 18 قيراطاً مع كابوشون أونيكس.

وصُمم سوار الساعة من الساتان الأحمر، مع إبزيم أرديلون من الذهب عيار 18 قيراطاً.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة أنيقة مع إطلالة كاجوال نهارية باللون البني أو البيج، أو إطلالة مسائية باللون الأحمر الصارخ.

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