نصائح مكياج لإخفاء التجاعيد وتعزيز جمالك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - كنساء، نواجه جميعاً العديد من المشكلات عند تطبيق المكياج، خصوصاً صعوبة إخفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة، تلطّخ الأسنان بأحمر الشفاه، وثبات المكياج لوقت طويل... لذلك كله، أعددنا لك في هذا المقال، مجموعة نصائح مكياج مفيدة جداً وبسيطة وعملية، تتراوح بين طريقة تطبيق مستحضرات المكياج والعناية بالبشرة وتنظيف الأسنان، وتخولك الحصول على مكياج مثالي خال من العيون والشوائب.



تعلمي فن تطبيق كريم الأساس

فن تطبيق كريم الأساس



خذي القليل من كريم الأساس البودرة، ووزعيه على بشرتك بالكامل. ثم رشي بخاخ تثبيت المكياج على كافة أنحاء وجهك. هذه الخطوة ستعطيك مظهر بشرة كريمياً جذاباً، وتساعدك في تمويه الخطوط الدقيقة والتجاعيد، تماماً مثل كريم الأساس السائل، وتجعل الفاونديشن يدوم لساعات طويلة.

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رموش طويلة وكيرلي بشكل مثالي

رموش طويلة وكيرلي



إذا كنت ترغبين في الحصول على أفضل نتيجة بعد استخدام مكبس الرموش، قومي بتسخينه قليلاً ليصبح دافئاً، ومن ثم استخدميه على رموشك، وضعي بعدها طبقات عدة من الماسكرا. تخولك هذه النصيحة الحصول على رموش كيرلي وأكثر طولاً وحجماً، وتعزيز جمال عينيك وحجمهما.

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شفاه أكثر امتلاء

شفاه ممتلئة



بإمكانك الحصول على شفاه أكبر حجماً وأكثر امتلاءً عن طريق تطبيق ظل العين اللامع في منتصف الشفة السفلية. من ثم، غمسي إبهامك في ظل عين بودرة غليتر، واجمعي شفتيك على بعضهما البعض، واضغطي عليهما بإبهامك، مما يساعد في جعل الشفاه ممتلئة وذات لون غني ومكثف.

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لا تنسي أسنانك!

ضرورة العناية بالأسنان



تؤدي الأسنان دوراً كبيراً في تعزيز جمال وجهك، ومنحك مكياجاً مكتملاً لا تشوبه شائبة. لذلك، تأكدي من نظافة أسنانك، واجعليها ناصعة البياض، من خلال فركها بقشر الليمون، ومن ثم بالملح، وقومي بعدها بالتمضمض بالماء، مما يزيل كافة البقع والأوساخ والشوائب العالقة على أسنانك، ويعمل على جعلها أكثر بياضاً.

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امنعي تلطخ أسنانك بأحمر الشفاه

تجنبي تلطخ الأسنان



إذا كنت تحبين ألوان أحمر الشفاه الجريئة والصارخة، طبقي القليل من الفازلين على أسنانك، فهذه الخطوة تمنع تلطخها.. وبالنسبة للثّة، ضعي القليل من تلوين الطعام الأحمر على فرشاة أسنان وافركيها على لثتك، مما يجعل أسنانك تبدو أكثر بياضاً.

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نصائح إضافية

نصائح مكياج



- قشري بشرتك، ومن ثم رطبيها بكريم الترطيب المناسب لنوعها.

- إذا كنت تسافرين بشكل متكرر، ضعي ظل عين واحد أو اثنين كحد أقصى. واختاري مستحضرات متعددة المهام،، فأحمر الشفاه النيود يعمل كأحمر شفاه وظلال للعيون. كما يعمل ظل العين كهايلايتر أيضاً.

- لمنع ظهور التجاعيد، توقفي عن تكرار أي حركات في الوجه، مثل العبوس والتحديق وشد الفم، فهي تجعل عضلاتك تصنع أخاديد تحت سطح الجلد، تتحول الى تجاعيد مع مرور الوقت.

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