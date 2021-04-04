الطين الأخضر لحب الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - تُعدّ الإصابة بحب الشباب، من المشكلات الجلدية الشائعة التي تُسبب مظهرًا مزعجًا، وعندما يتعلق الأمر بأقنعة الوجه للبشرة الدهنية والمعرّضة لحب الشباب والمختلطة، فقد يكون الطين الأخضر حلًا لجميع مشكلات البشرة، ومن أهم خطوات العناية التي يجب اعتمادها ضمن روتين العناية بالبشرة.

فيما يأتي يُطلعك "الخليج 365.نت"، على أقنعة الطين الأخضر الرائعة، للحصول على بشرة ناعمة وسلسة وأكثر إشراقًا من أي وقت مضى. إضافة الى فوائده التي لا تُعد ولا تُحصى.



قناع الطين الأخضر للتخلّص من حب الشباب

قناع الطين الأخضر يُفيد في التخلّص من إزالة حب الشباب

يحتوي الطّين الأخضر على المعادن، وخصائص فعّالة مضادة للبكتيريا، ويُزيل السّموم من البشرة، ويُنعّمها، الأمر الذي يجعله مفيدًا للبشرة الدّهنية، والبشرة المعرضّة لحب الشّباب، ويمكن استعماله بمثابة مقشّر للبشرة التي تعاني من حب الشّباب، وآثاره.

المُكوِّنات:

كوبان من الشّوفان.

1/2 كوب من اللّوز.

ملعقة صغيرة من الخزامى المُجفّف.

3 ملاعق صغيرة من ورق النّعناع المُجفّف

3 ملاعق صغيرة من أوراق الأذريون المُجفّفة (عشبة البكورية الطبيّة).

1/2 كوب من الطّين الأخضر.

طريقة التحضير والإستخدام:

يتم خلط الشّوفان واللّوز والخزامى والنّعناع والأذريون في الخلاط الكهربائي للحصول على بودرة ناعمة القوام، ثم خلط الطّين الأخضر مع البودرة جيّدًا، باستخدام الملعقة، وتخزين الخليط في مرطبان مُحكم الإغلاق، في مكان بارد (مدّة صلاحيّة الخليط ثلاثة أشهر).

أخذ ملعقة صغيرة من الخليط، وخلطها مع ملعقة صغيرة من الماء، عند الرّغبة بتقشير البشرة، ووضع الخليط على الوجه، وتركه إلى أن يجف كليًّا، ومن ثم، شطف الوجه بالماء الدّافئ.



قناع الطين الأخضر والشوفان

يُساعد قناع الطين الأخضر والشوفان في علاج مشكلات حب الشباب

يُستعمل الطين الأخضر في الكثير من أقنعة الوجه التّجارية؛ وذلك لفوائده في شد مسام البشرة، والتّخلص من شوائبها، وإزالة الجلد الميّت عنها، كما يمنع حب الشّباب الالتهابي، ويُنعّم البشرة الجافة والخشنة، ويُغذيّ البشرة، ويُرطبها، ويُهدئ الالتهابات فيها.

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة من الطين.

أربع قطرات من زيت شجرة الشاي.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط المُكوِّنات مع بعضها للحصول على عجينة، وتُوضع العجينة على الوجه، ثُمّ تُترك مدّة 16 دقيقة، ومن بعدها يُغسل الوجه بالماء الدافئ.

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قناع الطين الأخضر والقهوة

قناع الطين الأخضر والقهوة لإزلة حب الشباب للبشرة الدهنية

يُعَد الطّين الأخضر واحدًا من أشهر أنواع الطّين التّجميلي، إذ يمكنه امتصاص الدّهون من البشرة، ويُعالج البشرة الدّهنية، وحب الشباب.

المُكوِّنات:

ملعقتان صغيرتان من الطين.

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

قطرتان إلى ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُخلط الطين، والقهوة في وعاء، للحصول على المزيج، ثم يُضاف خل التفاح المُخفف، وزيت شجرة الشاي إلى المزيج، ويُوضع المزيج على الوجه، ثُمّ يُترك مدّة 15-20 دقيقة، أو حتّى يجف، ومن ثم، يُزال المزيج بالماء الدافئ، ثُمّ يُفرك جيدًا باستخدام الأصابع بحركاتٍ دائريةٍ، ومن بعدها، تُوضع كمية من المُرطب.

تُكرر هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيًا.

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فوائد الطين الأخضر للوجه

فوائد الطين الأخضر الجمالية

يُساعد الطين الأخضر في إزالة الزهم والزيت من سطح الجلد، وقد يكون له أيضًا تأثيرًا مهدئًا على البثور الملتهبة، ومفيدًا في علاج حب الشباب، والبشرة الدهنية.

يُساهم استخدام الطين الأخضر في إزالة الشوائب من الجلد، وتقليل خطر الإصابة بالبثور، والتهابات الجلد.

يُمكن للطين الأخضر حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لذلك يمكنك استخدامه إلى جانب واقيات الشمس للوقاية من أضرار أشعة الشمس العديدة على البشرة.

يُعتبرالطين الأخضر فعّال في إزالة حب الشباب ، وأيضًا تثبيط مسببات الأمراض البكتيرية التي تسبب الالتهابات الجلدية.

، وأيضًا تثبيط مسببات الأمراض البكتيرية التي تسبب الالتهابات الجلدية. يُعزّز تطبيق الطين الأخضر على بشرتك إنتاج الكولاجين الضروري في الحفاظ على مرونة البشرة.

يمنع الطين الأخضر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

يُعزّز الطين الأخضر رطوبة الجلد ويشكل طبقة واقية تساعد في الحد من فقدان الترطيب الطبيعي.

يعمل مسحوق الطين الأخضر على تنشيط البشرة وتنظيفها بقوة، ويعمل على امتصاص الزيوت الزائدة، وتهدئة التهيج، مما يترك البشرة متوهجة ومتوازنة، وقد يقللّ من حجم مسام الوجه، مما يجعله مثاليًا للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب بشكل مفرط.



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تعليمات حول استخدام قناع الطين الأخضر

يُمكن أن يكون من الأفضل استخدام قناع الطين الأخضر مرة واحدة كل أسبوعين إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة.

يجب القيام بتطبيق الطين الأخضر على منطقة صغيرة من بشرتك قبل تطبيقه على وجهك، لتتأكدي من أنك لا تعاني من الحساسية أو الطفح الجلدي تجاهه.



الطين الأخضر في سطور

الطين الأخضر وخصائصه

يُعدّ الطين الأخضر من أنواع الطين المعدنيّ، الغنيّ ببقايا النباتات المُتحللة، إضافةً إلى العديد من المعادن، مثل: الكالسيوم، والسيليكا، والفسفور، والزنك، والنحاس، والمغنيسيوم، والألمنيوم، ويدخل الطيّن الأخضر في الطبّ البديل، ويُمكن أن يُعالج العديد من المشكلات الصحيّة، ويُعَد من أكثر أنواع الطين استعمالاً في العلاج بالليزر، كما يدخل في العديد من أقنعة الوجه، لعلاج البشرة تجميليًا، وقد تمت الإشارة إلى فوائد الطين الأخضر، في تثبيط الالتهابات المُسببة لحبوب الشباب، وشدّ مسام البشرة، وتنقية الجلد من السموم، كما يمنح الجسم الخشن، والجاف، نعومةً فائقة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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