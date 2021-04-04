تبييض البشرة وإعادة النضارة إليها خلال رمضان بمكونين فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - البنجر، أو الشمندر، والكركم، هما من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة البشرة، نظراً الى غناهما بالعناصر والفيتامينات التي تمد البشرة بحاجاتها ومتطلباتهما. فالبنجر يساعد في تبييض إعادة النضارة الى البشرة الباهتة والمتعبة، فيما يعمل البنجر على تبييض البشرة والتخلص من البقع الداكن والتصبغات،إضافة الى فوائدها الأخرى التي لا حصر لها. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز فوائد البنجر والكركم للبشرة، وخلطات طبيعية منهما لتبييض البشرة وإعادة النضارة إليها خلال شهر رمضان.



البنجر الأحمر لنضارة البشرة





فوائد البنجر الأحمر لبشرة الوجه

فوائد البنجر للبشرة



يعدّ البنجر من أقدم الوسائل الطبيعيّة التي استخدمت للعنايةِ بالبشرة وأظهرت نتائج سريعة وفعّالة، نظراً الى غناه بالعديد من المعادن والفيتامينات ومضادّات الأكسدة التي تحسّنُ من صحّة البشرة وتمنحُها الجمال والنضارة، وتعزز قدرتها على مكافحة الشوارد الحرة التي تتعرّض لها. كذلك، يعمل البنجر على توحيد لون البشرة وتبييضه، فضلاً عن أنه يخلصها من الإفرازات الدهنية التي تسبب ظهور البثور. كما أنه بإمكانك استخدامه كمقشر للوجه من خلال مزجه مع السكر وتدليك بشرة وجهك به.

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طريقة استخدامه

البنجر لنضارة البشرة



قومي بوضع حبة من البنجر مقطعة الى شرائح في وعاء على النار، مع كمية كافية من الماء. وحين ينضج البنجر، صفيه واطحنيه الى أن يصبح ناعماً، كما بإمكانك هرسه بواسطة الشوكة. بعدها، طبقي البنجر على بشرة وجهك بعد تنظيفها بالغسول الملائم. اتركي البنجر على وجهك لمدة ربع ساعة، من ثم شطفيه بالمياه الدافئة.

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الكركم لتبييض البشرة





فوائد الكركم للبشرة

فوائد الكركم للبشرة



يوحد الكركم لون البشرة ويساعد في تفتيحه الى درجتين وأكثر. ويساهم في شد البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما يقضي على حب الشباب وجميع أنواع الحبوب والبثور. فضلاً عن أنه يعد علاجاً فاعلاً لعلامات تمدد الجلد التي يسببها الحمل وزيادة الوزن. ويساعد أيضاً في معالجة الحروق والتئامها.

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الكركم لتبييض الوجه

الكركم لتبييض الوجه



أخفقي بياض بيضة واحدة جيداً، وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من الكركم، وبضع قطرات من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من كل من عصير الليمون وماء الورد. اخلطي المكونات كافة وطبقيها على بشرة وجهك واتركيها الى أن تجف تماماً. من ثم اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الفاتر. كذلك، بإمكانك تحضير وصفة الكركم واللبن الزبادي لتبييض الوجه، من خلال مزج كميات متساوية منهما وتطبيق المزيج على المزيج لمدة ربع ساعة.

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ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص