كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - تعد الأظافر عنواناً لجمال الأيدي مما يجعلها محط اهتمام الكثير من السيدات والفتيات، فيلجأن إلى العناية بالأظافر وتطويلها والاهتمام بها عن طريق تطبيق المناكير بأساليب عصرية جذابة، ويعد اللون الأصفر من ألوان طلاء الأظافر المشرقة والتي يمكنك اعتمادها هذا الصيف لإطلالة ملفتة تخطف الأنظار، كما يمكنك رسم الخطوط الرقيقة على الأظافر كما يحلو لك وبطريقة مميزة، إليك رسومات أظافر عصرية باللون الأصفر لتختاري منها المناسب لك.



- يعد اللون الأصفر بمختلف درجاته من الألوان الجميلة والجذابة التي ستمنحك النشاط والحيوية، ويمكنك تطبيق طلاء الأظافر باللون الأصفر وحده على أظافرك بشكل موحد لإطلالة ناعمة.

تابعي المزيد: ألوان مناكير نابضة بالحياة ستحتاجينها هذا الربيع

اللون البرتقالي يتناسق بشدة مع اللون الأصفر





- يمكنك دمج اللون الأصفر والأزرق لإطلالة فريدة، من خلال تطبيق اللون الأصفر والأزرق بدرجات هادئة على الأظافر، لتحصلي على مظهر عصري جذاب.



- تخلي عن رسومات الأظافر التقليدية هذا الصيف وجربي رسم الزهور الرقيقة على أحد الأظافر وتطبيق طلاء الأظافر باللون الأصفر والوردي الناعم، لتضفي مظهراً ساحراً على يديك، واحرصي على أن تكون ألوان المناكير متناسقة وابتعدي عن اللون الأصفر الصارخ لإطلالة ناعمة.

تابعي المزيد: موديلات مناكير باللون الأخضر لإطلالة عصرية

يمكنك لصق الأحجار البراقة على أحد أظافرك لتحصلي على مظهر جذاب





- سر جمال يديك يكمن في تطبيق طلاء الأظافر بالألوان الفاتحة، لذا جربي المناكير باللون الأصفر الهادي هذا الصيف مع دمج الألوان الوردية البسيطة مع اللون الأصفر مثل اللون الأخضر الزيتوني واللون اللحمي.



- يمكنك رسم خطوط مستقلة باللون الأسود أو الذهبي البراق لإحياء رسومات أظافرك المطلية بإحدى درجات اللون الأصفر والأزرق الناعم.



- لا شك أن اللون البرتقالي يتناسق بشدة مع اللون الأصفر، لذا إذا كنت من محبات الإطلالات الملفتة فاعتمدي كلا اللونين عند تطبيق طلاء الأظافر لتحظي بإطلالة عصرية مشرقة هذا الصيف، كما يمكنك تطبيق أفكارك الإبداعية واستخدام طلاء الأظافر باللون الأصفر وتطبيقه بشكل موحد على الأظافر، مع الرسم باللون البرتقالي زهوراً ناعمة أو فروعاً رقيقة على أظافرك.

تابعي المزيد: ألوان طلاء مخملية موضة 2021

يمكنك رسم خطوط مستقلة باللون الذهبي البراق لإحياء أظافرك المطلية





- يمكنك تطبيق طلاء الأظافر باللون الأصفر بتدرجات هادئة، واستخدام طلاء الأظافر باللون الأبيض لمظهر عصري، كما يمكنك لصق الأحجار البراقة على أحد أظافرك لتحصلي على مظهر جذاب ليديك.



- جربي تطبيق طلاء الأظافر باللون الأصفر، ثم قومي برسم خطوط عريضة بشكل مموج باستخدام طلاء أظافر باللون الأسود، ويمكنك أيضاً ملء الفراغات باستخدام طلاء الأظافر باللون الأبيض، لتتألقي بإطلالة مميزة هذا الصيف.

تابعي المزيد: أجمل مناكير لعروس صيف 2021