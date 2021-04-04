كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أبريل 2021 01:46 مساءً - تبقى تسريحة الشعر هي العامل الأهم للحصول على إطلالة متجدّدة وعصرية تزيد من جمال المرأة، وتمنحها لمسات مميزة من الأنوثة. ومع التنوّع في موديلات تسريحات الشعر، التي تُناسب جميع الأذواق والمناسبات، بات من السهل اختيار التسريحة التي تُرضي ذوقك وتناسب طول شعرك. ولكن! ماذا عن المرأة الباحثة عن التجدّد والمغامرة في اعتماد تسريحات شعر عصرية، جريئة ولافتة؟!



موديلات تسريحات شعر لافتة وجريئة

موديلات تسريحات شعر جريئة ولافتة

موديلات تسريحات شعر، بأساليب لافتة وجرئية، اخترناها للمرأة الباحثة عن تسريحات شعر، تخطف بها الأنظار وتحبس الأنفاس، أينما حلّت.



تسريحة الفير بأسلوب عصري

تسريحة شعر فير بأسلوب عصري ولافت

ابرزي جمالك، وتألّقي بتسريحة الفير على شكل الشينيون، بأسلوب عصري ولافت من خلال لفّ خصلات شعرك بالفير، من دون تسريحه، ما يمنحك حتمًا إطلالة لافتة وساحرة، بخاصّة عند وضع مكياج مناسب للبشرة.

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تسريحة الريترو المرفوعة

تسريحة الريترو المرفوعة أنيقة ولافتة

إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالةٍ كلاسيكية وأنيقةٍ لتتألقي سحراً وجمالاً، فلا تتردّدي في إعتماد تسريحة الريترو المرفوعة، بأسلوبها الذي يجمع ما بين العصرية من جهة والفخامة من جهة أخرى. لا تتردّدي في اعتماد هذه التسريحة اللافتة، بخاصّة إذا كنت تتمتعين بشخصية جريئة وتبحثين عن التجدّد في إطلالاتك. فهذه التسريحة، ستمنح شعرك مظهرًا حيويًا مع الحجم والكثافة.

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تسريحة شعر مرفوعة لافتة

تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب غير تقليدي وجريء

تسريحة شعر مرفوعة، بأسلوب مميّز بعيد كل البعد عن الأساليب الأخرى التقليدية، التي قد تخفظ الأنظار وتحبس الأنفاس، لا سيما إذا تم اعتمادها بأسلوب الويفي مع ترك بعض الخصلات الناعمة تنسدل حول جبينك، لاضفاء المزيد من الجاذبية والسحر على إطلالتك.

تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة شعر جذاّبة بأسلوب لافت

تسريحة شعر تجمع بين التميّز والابتكار، ستكون خيارًا موفقًا للمرأة الأنيقة الباحثة عن الإطلالة الكلاسيكية والعصرية في آن. كوني السبّاقة في اختيار هذه التسريحة والتي، بالتأكيد سترضي ذوقك. ولا تنسي اعتماد غرّة جانبية طويلة.

تسريحة البف العصرية

تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب البف لإطلالة جدًا لافتة ومبتكرة

قد ترغبين بتسريحة شعر مرفوعة، بأسلوب لافت وعصري. لذلك، لا تتردّدي في تطبيق تسريحة الشعر المرفوع بطريقة البف للغرّة الأمامية، ولفّها على شكل كعكة. مع اضفاء بعض اللمسات الساحرة من خلال ترك خصلة أمامية ناعمة تنسدل حول جبينك. وللمزيد من السحر، ارتدي أقراط طويلة بتصميم ناعم.

تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب مبعثر

تُعد هذه التسريحة من أكثر تسريحات الشعر العصرية والعفوية

ربما تستوقفك بعض التسريحات الشعر اللافتة، على غرار تسريحة الشعر المرفوع بأسلوب مبعثر، وينتابك التردّد في اعتمادها. ولكن! تأكدّي تمامًا أن هذه التسريحة ستكون خيارًا موفقًا، لطالما تتمتعين بشعر طويل وتبحثين عن التسريحات الشبابية والعصرية؛ إذ ستجعلك تبدين أصغر سنًا.

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تسريحة شعر كيرلي مرفوع

تسريحة شعر كيرلي بأسلوب لافت

تُعد تسريحة الشعر المرفوع خيارك الأمثل، لترفعي شعرك عن وجهك وتحصلي على إطلالةٍ أنثوية وعصرية في آنٍ ، يكفي أن ترفعي خصلات شعرك الى الأمام، وتثبيتها بدابيس مخفية. ولا تنسي إسدال بعض الخصلات الرفيعة حول خذيك لاضفاء لمسات جميلة على إطلالتك.

تسريحة الكعكة المبللة

تسريحة الكعكة المبللة لإطلالة عصرية لافتة

للحفاظ على مظهر شبابي وعصري، ننصحك باعتماد تسريحة الكعكة العالية مع إسدال خصلات شعر مُبلّلة حول وجنتيك، التي ستمنحك إطلالة حيوية وعصرية بامتياز. فهذه التسريحة تُبرز ملامح وجهك بشكل لافت وجّذّاب.



تسريحة شعر شينيون مبعثر

تسريحة الشينيون المبعثر خيار المرأة الباحثة عن الابتكار

مما لا شك، أن تسريحة الشينيون تُعتبر من أكثر تسريحات الشعر كلاسيكية وأناقة، عدا عن أنها تمنح المرأة إطلالة أنثوية راقية. ولكن، ماذا لو اعتمدتها بأسلوب عصري وجريء؟! بالطبع، ستنال إعجابك إذا كنت تبحثين عن تسريحة شعر بأسلوب الشينيون عصرية وجريئة في آن.

تسريحة شعر الكعكات العالية

تسريحة شعر الكعكة المتعدّدة لإطلالة جريئة

تألّقي بلوك عصري ولافت، يبرز جمال عينيك ويمنحك إطلالة مشرقة جذّابة، باختيارك تسريحة شعر الكعكات العالية. فذه التسريحة ستمنحك حتمًا مزيدًا من الجمال والجاذبية والأنوثة، ويمكنك تزيينها بإكسسوارات ذهبية أو فضية أو بمشابك الرّأس الملّونة الّتي ترغبين بها. ولا تتردّدي كذلك، في تطبيق مكياج قوي، بخاصة أحمر الشفاه لاضفاء المزيد من الجاذبية على إطلالتك.

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