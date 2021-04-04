«الحنة في إيديها والفرح النهارده».. تفاصيل إحباط زواج طفلة في المنيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في واقعة جديدة من الانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات والمرأة بوجه عام، قرر أبوان بمحافظة المنيا، تزويج طفلتهما ذات الـ15 عاما، وإجبارها على ترك التعليم، للتفرغ للزواج والمنزل.

لم تنظر الأم لصغر سن ابنتها، ولم يرق قلب الأب لطفلته، وقررا تزويجها وهي لم تبلغ السن القانونية للزواج، من أجل التخلص من أعبائها، والتفرغ لتربية شقيقاتها.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، إحباط زواج الطفلة التي تبلغ من العمر 15 عامًا، بإحدى قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، في يوم زفافها، عقب تلقيه بلاغا بالواقعة.

تفاصيل إحباط زواج طفلة في المنيا

وأكد مصدر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنهم تلقوا البلاغ مساء أمس السبت، حمل رقم 24212، باستعداد أسرة لتزويج طفلتها، داخل قرية الليني مركز مغاغة بالمنيا، وعلى الفور تحرك المجلس، بالتعاون مع جمعية «كاريتاس مصر» بالمنيا، لإحباط الزيجة.

«الحنة في إيد الطفلة»

وأشار مصدر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال حديثه لـ«هُن» إلى أن الطفلة بالفعل كانت تستعد للزواج الذي كان مقررا له اليوم الأحد: «بعتنا بالفعل أخصائي للتقصي، وأثبت صحة البلاغ، الحنة كانت في إيد الطفلة، وفرحها كان النهاردة، وكانت على أتم الاستعداد للزواج».

وأكد المصدر أن العروس وهي الطفلة «نورهان. ح» من مواليد ديسمبر 2005، وأن العريس مواليد 1996.

الأهل ينكرون.. ثم اعترفوا

وكان تحرير المحضر، هو الخطوة الأولى، ونتج عن استجواب الأهل والطفلة، الذين أنكروا في البداية، ثم اعترفوا بالجريمة.

«الأب في الأول أنكر، وهو شغال فلاح، وعنده بنات تانية العروسة أكبرهم، وقال معرفش الحنة دي منين، البنت كانت بتلعب، وكذلك الأم، وهي ربة منزل، أنكرت في البداية، قبل اعتراف البنت»، بحسب المصدر.

وجاء اعتراف الفتاة لينقذها: «البنت فعلًا اعترفت إنها كانت هتتجوز، وبناء عليه، الأب والأم مضوا إقرار على نفسهم بوقف الجوازة، في محضر برقم 1924 لسنة 2021 إداري مغاغة».

وكانت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أوضحت أن الإدارة العامة لنجدة الطفل التابعة للمجلس، تلقت بلاغا أمس السبت، عبر الخط الساخن 16000 من أحد المواطنين، يفيد بعزم أهل الطفلة التى تبلغ من العمر 15 عاما على تزويجها، وأنه سيجري إتمام مراسم الزواج مساء السبت. وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطي، بفحص البلاغ والتأكد من صحته، وعليه جرت إحالته إلى الجمعية الشريكة بالمحافظة مع خط نجدة الطفل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا البلاغ.