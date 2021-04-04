تحذير للحوامل من أوضاع نوم خاطئة تضر بصحة الجنين: أبرزها النوم على الظهر

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعانى بعض السيدات «الحوامل» من مشكلات النوم أثناء فترة الحمل، وتزداد الصعوبة مع تقدم شهور الحمل، ليتحول النوم إلى أمر عسير، وعن وضعيات النوم الخاطئة للحامل والتى تضر بصحة الجنين ذكر موقع «American barangay»:

النوم على البطن

بعد مرور الأشهر الأولى من الحمل ومع بروز البطن، قد يكون النوم على البطن صعبا ويضغط على الجنين، ما يؤثر على نموه فيما بعد.

النوم على الظهر

من الشائع لجوء الأم إلى النوم على الظهر، ويعتبر من الوضعيات الخاطئة للحامل، حيث تزيد هذه الوضعية من آلام الظهر، وتورم القدمين خاصة مع التقدم في الحمل، كما أنها تزيد من احتمالية الإصابة ببواسير الحمل.

رفع القدمين أثناء النوم

تظن بعض السيدات أن رفع القدمين أثناء النوم يساعد على إراحة القدمين، ولكن يزيد ذلك من خطورة تورم القدمين، وفي شهور الحمل الأخيرة يزيد ذلك من الضغط على بطن الأم مما يعيق حركة الجنين، ويؤثر على تدفق الدماء للجنين.

أكلات مفيدة أثناء فترة الحمل

البيض

يحتوى البيض على نسبة جيدة من البروتينات المهمة للجنين في الشهور الأولى.

السلمون

تناول البروتين خلال فترة الحمل مهم وضروري بسبب أهميته لنمو الجنين، لذا يُعتبر السلمون من أفضل الأسماك التي يمكن تناولها في فترة الحمل، فهو يحتوي على بروتين عالي الجودة كما أنه مصدر جيد لأوميجا 3 المفيد للجنين في تطور خلايا المخ والرؤية.

البقوليات

أنواع البقوليات المختلفة مثل العدس والحمص والفاصوليا واللوبيا، تحتوى على نسب مرتفعة من الألياف والبروتين النباتي، كما أنها مصدر مهم للحصول على المعادن المهمة في الحمل، مثل الحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والزنك.