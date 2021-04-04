في ذكرى ميلاده.. لقاء نادر يجمع هيثم زكي بوالدته: «عيشني طفولتين» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل عامين، رحل عن عالمنا الفنان هيثم أحمد زكي، ليلحق بوالديه الفنانة هالة فؤاد والفنان أحمد زكي، لتنتهي معاناته من ألم الفراق منذ رحيلهما، إذ ظل وحيدًا لأعوام، فهو لم ينعم بالطفولة كسائر أقرانه، خاصةً بعد انفصالهما.

ويتزامن اليوم الأحد الموافق 4 أبريل، مع ذكرى ميلاد الفنان هيثم أحمد زكي، ويُقدم «هُن» لقاء نادرا جمع بينه وبين والدته، خلال السطور التالية.

انفصلت الفنانة هالة فؤاد، عن الفنان أحمد زكي، وهيثم بعمر الـ6 أعوام، ومنذ ذلك الحين وهو يرافق والدته حتى في البرامج التلفزيونية، وظهر برفقتها مع الإعلامية سلمى الشماع، وجده المخرج أحمد فؤاد، عقب الانفصال مباشرةً.

هالة فؤاد عن ابنها هيثم: مرة صحاني بكوباية مياه على وشي

وخلال اللقاء، تحدثت الفنانة هالة فؤاد، عن كواليس علاقتها بابنها، إذ قالت: «دايما مغلبني بسبب اختلاف مواعيد نومه وصحيانه، دائمًا بيغلبني بسبب اختلاف مواعيد نومه وصحيانه، عنده قدرة على السهر لفترات طويلة، هو اللي بيصحي اللي عايزه، بيبتدأ بالتدريج، لو عايز يصحيني بيطلع على السرير ويصحيني، ومرة صحاني بكوباية مية على وشي».

وخلال لقائها في برنامج «يا تليفزيون يا»، تحدثت عن أسرار حياتها مع ابنها هيثم، مع الإعلامي ورسام الكاريكتير رمسيس، إذ قالت: «مابروحش مكان من غيره، هيثم خلاني أعيش طفولتين، مقدرش أنام من غير ما أشوفه».

وحول إمكانية دخوله الوسط الفني، قالت حينها: «لسه بدري عليه في دخول الوسط الفني، وما نعرفش إذا كان هيشتغل ولا لأ، دي حاجة بتاعته».

هالة فؤاد: بعزف لهيثم على الأورج وعملاله أغنية باسمه

وكانت كشفت الفنانة الراحلة هالة فؤاد، إنها تهوى العزف على آلة الأورج، وتحاول تغيير كلمات الأغاني من أجله: «أي أغنية بسمعها بغيرها لهيثم، مابعرفش أعزف أوي، (ياهيثم يا حلو الجميل ياهيثم، يا حبيبي مامي وبابي، ادلع ياهيثم، ياحبيب جدو وتيته ياهيثم)».

مفارقات في حياة الابن والأم: ماتا في نفس العمر

ومن المفارقات والمصادفات الغريبة، أن هيثم زكي، توفي وهو في نفس عمر والدته الفنانة هالة فؤاد عند وفاتها، 35 عاما، بعد رحلة دامت 4 سنوات مع سرطان الثدي.