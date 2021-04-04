منها المشي السريع.. تمارين رياضية تساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصيب البالغين ارتفاع ضغط الدم، وتساعد بعض التمارين الرياضية على الحد من ارتفاعه، حيث يتسبب ارتفاع ضغط الدم ضغطا إضافيا على الأوعية الدموية، ومن الرياضات التي تساعد على تحريك جميع مجموعات العضلات، كما ذكرها موقع «times of india».

- ركوب الدراجات.

- المشي السريع.

- السباحة.

- الرقص.

- أعمال البستنة في الحديقة.

- التنس.

الأنواع المختلفة من التمارين والنشاطات لها تأثيرات مختلفة على الجسم، وإذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب التركيز على الأنشطة الهوائية لأنها تساعد القلب والأوعية الدموية بشكل أكبر، ولكن يجب تجنب الأنشطة التي تسبب ضغطًا كبيرًا على القلب.

ويمكن أيضًا خفض ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التغييرات على النظام الغذائي اليومي، وأسهل طريقة لخفض ضغط الدم هي تقليل كمية الملح المتناولة، ويجب على البالغين تجنب تناول أكثر من 6 جرامات من الملح في فترة 24 ساعة أي ما يعادل نحو ملعقة صغيرة.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

أوجاعٌ خفيفةٌ في الرأس.

دوخة أو نزيفٌ من الأنف بشكلٍ يفوق العادة.

الغثيان والرغبة في التقيؤ.

وقد يصاب المريض أيضا بالقلق بشكل مفاجئ، مصحوبا بضيق في التنفس، وفي الحالات الشديدة قد يتعرض المريض لنوبات إغماء أو فقدان كامل للوعي.

وعادة ما يكون ضغط الدم الطبيعي في حدود 120/80 ميلي متر زئبقي، وفي حال ارتفع هذا الرقم إلى 180/120 فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الأوعية الدموية، ويفشل القلب في ضخ الدم بشكل فعال في الجسم.

لكن هذه الأعراض والعلامات تظهر عادةً عندما يصل المرض مرحلةً متقدمةً أكثر، إلى حد تشكيله خطرًا على الحياة.