والدة دينا داش تستعيد ذكريات طفولة ابنتها: «مراحل اكتمال القمر» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر البلوجر دينا داش، واحدة من أكثر «الإنفلونسر» والشخصيات المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبحث الفتيات عن روتينها اليومي وسر أناقتها، خاصةً عقب حفل زفافها الذي أبهر الجميع وكانت حديث العامة منذ ذلك اليوم.

والدة البلوجر دينا داش، السيدة أمل الشوربجي، شاركت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، 10 صور من طفولة ابنتها ومراحل تطوراتها العمرية.

وأرفقت تعليقًا على الصور قالت خلاله: «اشتقت إليكِ يا صغيرتي».

لقيت الصور التي شاركتها والدة البلوجر الشهيرة، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «مراحل اكتمال القمر، ضحكتها جميلة طول عمرها، قمر، إيه الجمال ده، يا حلاوتك يا دودو، قمر الحلوين، زهرة تشرين، جميلة جميلة، كل ما تكبر تحلى، صغنن من يومها، تتاكل أكل دي، جميلة من يومها، قمر أوي بجد، بريئة طول عمرها، بين الخد والحاجب سحر العالم كله، زي القمر وأحلى، يا حلوة الحلوين بيكي الحياة تحلى، عقبال ما تشيلي عيالها».

دينا داش تهنيء والدتها بعيد الأم:مالكة قلبي

وكانت البلوجر دينا داش، هنأت والدتها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت «دينا»، متابعيها، صورة نادرة من طفولتها جمعتها بوالدتها، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية قائلة: «مهما كانت أرواحنا مختلفة، هتفضل روحي وروحك واحد، عيد أم سعيد للإنسانة اللي مالكة قلبي».

معلومات عن دينا داش

دينا داش، بلوجر مصرية، وهي الشقيقة الكبرى للفنان أحمد داش، تمتلك قناة على اليوتيوب تقدم من خلالها محتوى خاصا بالجمال والموضة وفنون تطبيق المكياج، لديها ما يقرب من ربع مليون متابع على قناتها الخاصة بموقع يوتيوب، يتابعها أكثر من 700 ألف متابع على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.

بدأت دينا داش، حياتها العملية في سن مبكرة حيث أسست شركة تسويق متخصصة في مجال التجميل، أكّدت أنَّ أسرتها وأصدقاءها كانوا الداعم الأول لها في تأسيس الشركة.