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تعرف على طريقة عمل شوربة الفريك

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

07:25 ص | الأحد 04 أبريل 2021

طريقة عمل شوربة الفريك

نقدم لكِ طريقة عمل شوربة الفريك، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، على «سي بي سي» سفرة.

المكونات

1 كوب فريك منقوع.

1 بصل.

2 طماطم مكعبات.

1 صدر دجاج مسلوق.

1 مكعب مرقة.

1 معلقة صغيرة حبهان مطحون.

1 معلقة صغيرة بهارات.

رشة جوزة الطيب.

ملح وفلفل.

للتقديم

ليمون

بقدونس

طريقة عمل شوربة الفريك

- في حلة على النار يوضع البصل المفروم مع الزيت ويقلب على النار.

- يضاف الفريك والطماطم مع التوابل وتترك على النار حتى الغليان.

- يضاف الدجاج مع الليمون والبقدونس والمرقة.

- يغطى الخليط بالماء ويترك حتى يطهى الفريك تماما.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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