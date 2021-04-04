تعرف على طريقة عمل شوربة الفريك

نقدم لكِ طريقة عمل شوربة الفريك، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، على «سي بي سي» سفرة.

المكونات

1 كوب فريك منقوع.

1 بصل.

2 طماطم مكعبات.

1 صدر دجاج مسلوق.

1 مكعب مرقة.

1 معلقة صغيرة حبهان مطحون.

1 معلقة صغيرة بهارات.

رشة جوزة الطيب.

ملح وفلفل.

للتقديم

ليمون

بقدونس

طريقة عمل شوربة الفريك

- في حلة على النار يوضع البصل المفروم مع الزيت ويقلب على النار.

- يضاف الفريك والطماطم مع التوابل وتترك على النار حتى الغليان.

- يضاف الدجاج مع الليمون والبقدونس والمرقة.

- يغطى الخليط بالماء ويترك حتى يطهى الفريك تماما.