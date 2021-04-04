تعرف على طريقة عمل شوربة الفريك

- 1/2
- 2/2
القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
07:25 ص | الأحد 04 أبريل 2021
نقدم لكِ طريقة عمل شوربة الفريك، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، على «سي بي سي» سفرة.
المكونات
1 كوب فريك منقوع.
1 بصل.
2 طماطم مكعبات.
1 صدر دجاج مسلوق.
1 مكعب مرقة.
1 معلقة صغيرة حبهان مطحون.
1 معلقة صغيرة بهارات.
رشة جوزة الطيب.
ملح وفلفل.
للتقديم
ليمون
بقدونس
طريقة عمل شوربة الفريك
- في حلة على النار يوضع البصل المفروم مع الزيت ويقلب على النار.
- يضاف الفريك والطماطم مع التوابل وتترك على النار حتى الغليان.
- يضاف الدجاج مع الليمون والبقدونس والمرقة.
- يغطى الخليط بالماء ويترك حتى يطهى الفريك تماما.