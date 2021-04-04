نصيب وافر لسيدات مصر في موكب المومياوات: «تقديم وفن واستعراضات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طغى العنصر النسائي اليوم على احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية منذ بداية وانتهاء الحفل، الذي شاهده أغلب دول العالم، وبدأ في السادسة مساء اليوم، انطلاقا من المتحف المصري بميدان التحرير، إلى المستقر الأخير للمومياوات الملكية في متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

المذيعات المصريات أبهرن العالم

ومنذ بداية الاحتفالية، تبادل على تقديم الحفل ثلاث مذيعات خطفن أنظار الجميع بثقافاتهن وأسلوبهن في تقديم الحفل، وكذلك إطلالاتهن التي تناسبت مع الحدث الفرعوني القديم، وهن المذيعات جاسمين طه، وناردين فرج، وآية الغرياني.

فنانات مصر يجملن حفل نقل المومياوات الملكية

ولاقت الاستعانة بالفنانات للحديث عن المعابد والمتاحف المصرية، ترحيبا من المتابعين، بداية من الفنانة الكبيرة يسرا، التي ظهرت على مسرح متحف الحضارة أمام الرئيس السيسي في بداية الحفل، والفنانة نيلي كريم، والنجمة التونسية هند صبري، والفنانة منى زكي، التي أعطت الإشارة بتحرك موكب نقل المومياوات الملكية، وكذلك الفرق الاستعراضية التي كان أغلبها من النساء.

الفقرة الفنية بلمسة نسائية

وفي الفقرة الفنية من حفل موكب نقل المومياوات الملكية خطفت فتيات مصر قلوب وأنظار المتابعين عبر شاشات التليفزيون، بداية من الأصوات الرائعة للمطربات ريهام عبد الحكيم، وأميرة سليم، ونسمة محجوب، اللاتي سحرن الجمهور بدمجهن اللهجة المصرية مع الهيروغليفية في مقطوعة، بقيادة أوركسترا المايسترو نادر عباسي، تخطت حد الجمال، إلى العازفات اللاتي كان من بينهن نورا الألفي، وأميرة أحمد علي، عازفة الكمان، اللاتي أشاد بآدائهن المشاهدين، وكذلك العازفة رضوي البحيري، صاحبة الآداء المميز، والذي جعل صورتها من الحفل الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.

4 ملكات ضمن موكب نقل المومياوات

وكان من بين موكب الـ22 مومياء، 4 ملكات عظيمات، على رأسهن الملكة الشهيرة حتشبسوت، ابنة الملك تحتمس الأول، التي كسرت العادات الفرعونية بحكمها للبلاد، والملكة أحمس نفرتاري، التي تعد من أقوى ملكات مصر، ‎ومريت آمون، ابنة الملك أحمس، والملكة تي، زوجة أمنحتب الثالث، وابنة يويا وتويا.