بتعزف من وهي طفلة.. من هي سلمى سرور أشهر عازفة كمان في موكب المومياوات؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بهدوء شديد، وتمكن كبير، استطاعت عازفة الكمان الشابة، سلمى سرور، تقديم واحدة من أهم المقطوعات المميزة، خلال احتفالية نقل موكب المومياوات، الذي تم أمس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعلى الفور، خطفت الشابة سلمى سرور، الأنظار بموهبتها، وعزفها، مشيدين بها، وبطريقتها، والمقطوعة التي قدمتها خلال الحفل المُهيب.

ويرصد «هن»، معلومات حول عازفة الكمان الشابة، سلمى سرور

من هي سلمى سرور؟

من مواليد 2003، تبلغ من العمر 18 عاما.

بدأت سلمى سرور دراسة الفيولينة فى الخامسة من عمرها على يد البروفيسور مارلس يونسخان.

قدمها إلى الساحة الموسيقية المايسترو أحمد الصعيدي، عام 2010، وقت مشاركتها بمسابقة «Cairo Music» التي حصلت فيها على المركز الأول.

التحقت بالمعهد العالي للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون.

اشتركت في العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمركز الثقافي الروسي والجامعة الامريكية بالقاهرة.

مثلت مصر في المسابقة الدولية لصغار الموسيقيين بموسكو، عام 2013.

اشتركت كصوليست لأول مرة مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، في 2015.

قدمت حفلين بألمانيا، الأول كان بمسرح «konzerthaus»، والآخر على مسرح «nikolaissal» ببرلين، في 2018.

حفل نقل موكب المومياوات

وبدأت رحلة نقل 22 من المومياوات الملكية، مساء أمس، من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في حدث عالمي كبير على الأراضي المصرية.