شاركت في مسلسل كلبش.. من هي الفتاة التي قادت موكب المومياوات؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت العديد من النساء تريند وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الفعاليات التي شهدتها القاهرة مساء أمس السبت، لنقل مومياوات ملوك مصر القديمة من موقعهم بالمتحف المصري في ميدان التحرير إلى موقعهم الحالي في المتحف القومي للحضارة المصرية، الكائن في أول عاصمة إسلامية في مصر الفسطاط.

وبرزت وجوه نسائية كثيرة منذ أول لحظات البث الإعلامي سواء في الأوركسترا التي قامت بعزف أكثر من مقطوعة باللغة المصرية القديمة أو حتى في اللحظات الأولى لتحرك موكب المومياوات الملكية في رحلته إلى الفسطاط ومن ضمنهن لفتت انتباه الجمهور الفتاة الحسناء التي قادت الموكب بعدما سلطت الأضواء عليها.

هذه الفتاة التي ظهرت وهي ترتدي ملابس فرعونية هي الموديل وممثلة مصرية والممثلة بريطانية «ميرال ماهيليان» واشتهرت بظهورها في العديد من الإعلانات التجارية داخل مصر وخارجها حيث أنها تعمل في مجال الإعلانات التجارية منذ سنوات.

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كما تعمل ميرال في المجال السينمائي أيضًا، حيث قدمت أول أعمالها عام 2017، مع الفنان أمير كرارة من خلال مسلسله الشهير «كلبش» الجزء الأول.

الجزء الأول من «كلبش» ليس التجربة الأولى لها مع المخرج بيتر ميمي حيث شاركت ميرال ماهيليان، أيضًا مع بيتر ميمي في بطولة فيلم «القرد بيتكلم» في عام 2017 أيضًا وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي وبطولة أحمد الفيشاوي وعمرو واكد، وريهام حجاج وسيد رجب ورانيا شاهين.

كما ظهرت ميرال ماهيليان، بشكل متميز عندما قامت بتجسيد دور فتاة تدعى «إنجي الموجي» في مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، والذي صدر عام 2018، حيث شاركت مع نخبة من الفنانين في هذا العمل أبرزهم داليا البحيري، وفراس سعيد، وأمل رزق، أميرة العايدى وهبة الأباصيري، والمسلسل من إخراج منال الصيفي.

وعلقت الفنانة الشابة على مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من خلال صفحتها على موقع تبادل الصوروالفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «فخورة جدًا وأشعر بالشرف بأن أكون جزءًا من مثل هذا اليوم التاريخي. لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهب».