مصممة أزياء موكب نقل المومياوات: ابتعدنا عن المبالغة واعتمدنا على اللمسات الفرعونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قالت مصممة الأزياء مي جلال- مصممة أزياء احتفالية نقل المومياوات الملكية، إنها وبمشاركة الاستايلست خالد عزام، قاما بتصميم أزياء ما يقرب من 1600 شخص مشارك بالاحتفالية، إضافة إلى نجوم الفن والغناء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية أجراها معها برنامج مساء دي إم سي المذاع على فضائية دي إم سي، أنهم بدأوا الاستعداد لتصميم أزياء الاحتفالية منذ شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنهم حاولا أن تكون التصميمات متكاملة.

ولفتت إلى أنهما كانا متفقين في وجهات النظر رغم أنهما لأول مرة يعملان سويًا، تحت إشراف وزير الآثار خالد العناني، فتصف ذلك بأنه "عمل كبير".

وعم تصميم ملابس النجمات المشاركات بالاحتفالية، فأوضحت أنهم حرصوا على أن لا تكون ملابس تنكرية فرعونية، لكن تعمدوا أن تكون ملابس عادية مع إضافة بعض اللمسات الفرعونية.

وبالنسبة للنجوم الرجل الذين شاركوا أيضًا بالاحتفالية، فأشارت إلى أنهم اعتمدوا البدل الرجالي باستيلات مختلفة، لكن مع إضفاء لمسات فرعونية من خلال وضع بروشات عبارة عن رموز فرعونية مثل عين حورس أو عين الحياة أو أي إكسسوارات تناسب الحدث.

وانطلقت رحلة 22 مومياء ملكية، منذ قليل، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وتُسلط أنظار العالم على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.