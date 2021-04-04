الامارات | أقدم سينما في موسكو تعيد فتح أبوابها

شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم سينما في موسكو تعيد فتح أبوابها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سينما «خودوجيستفينيي»، أول دار سينمائية في موسكو وإحدى أقدم دور السينما في العالم، إعادة فتح أبوابها أمام الجمهور في التاسع من أبريل، بعد أعمال ترميم واسعة استمرت سنوات. وبيّنت صور التُقطت خلال جولة للصحافيين، القاعة المعروفة لدى سكان موسكو، والواقعة بمبنى شهير في حي أربات التاريخي، بحلة جديدة بالكامل. وجُددت بعض العناصر التاريخية بينها النقوش الأساسية في الواجهة، فيما أضيفت زخارف جديدة من الفن المعاصر أو نمط «آرت ديكو» بإشراف من هيئة «ستريلكا» للهندسة في موسكو.

والقاعة السينمائية، التي فتحت أبوابها سنة 1909، كانت الأولى في موسكو ومن بين الأولى في العالم، واستقبلت شخصيات بارزة بينها ليف تولستوي، وفق تأكيد القائمين عليها. وخلال الحكم السوفييتي كانت سينما «خودوجيستفينيي» تتسع لـ1000 متفرج، في مقابل 500 حالياً.

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