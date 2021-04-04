الامارات | 12 مسلسلاً في «رمضـــــان» لألمع نجوم العرب.. على شاشَتي «دبــــي» و«سما دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مسلسلاً في «رمضـــــان» لألمع نجوم العرب.. على شاشَتي «دبــــي» و«سما دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن قائمة المسلسلات الخاصة لشهر رمضان 2021، والتي تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، والتي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج بمشاركة ألمع نجوم الإمارات ومنطقة الخليج والعالم العربي. وتعرض شاشتا تلفزيون دبي وقناة سما دبي، خلال الشهر الفضيل 12 مسلسلاً وعملاً درامياً وكوميدياً، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر.

«حرب أهلية»

يأتي التعاون الفني الجديد مع النجمة المصرية يسرا وإطلالاتها المتجددة عبر شاشة تلفزيون دبي في العرض الأول لمسلسل «حرب أهلية»، عن نص لأحمد عادل سلطان، والمخرج سامح عبدالعزيز، وبمشاركة كل من النجوم باسل خياط، تامر هجرس، جميلة عوض، أروى جودة، سينتيا خليفة، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد حول «مريم» المرأة الخمسينية، التي تعد أحد أهم أطباء التجميل، لديها طفل يُدعى (عمر) من زوجها السابق (عزيز) الذي انفصل عنها منذ 15 عاماً، محاولاً حرمانها طفلها الوحيد من خلال إقناعه بأن السبب وراء هذا الانفصال هو خيانة مريم، التي أصبحت تعيش حالة وحدة وغربة تدفعها لتوطيد علاقتها مع (نور) التي اتخذت منها ابنة وأصبحت ترعاها مادياً وصحياً بعد إصابتها بمرض القلب، لتلجأ إلى (يوسف) الأخصائي النفسي الذي أصبح مع مرور الأيام أكثر من طبيب.

«ضد الكسر»

تعود النجمة المصرية نيللي كريم إلى شاشة تلفزيون دبي، في المسلسل الدرامي الجديد «ضد الكسر»، عن نص للكاتب عمرو الدالي، والمخرج أحمد خالد، وبمشاركة النجوم محمد فراج، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل، لتروي حكاية «سلمى» الفتاة الشعبية من منطقة روض الفرج بشبرا، والتي تسعى إلى الشهرة من خلال اعتمادها على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تتعرض للعديد من المشكلات من خلال علاقتها بزوجها وشقيقتها، كما تتعرض للابتزاز ومحاولة كشف العديد من الأسرار في حياتها، بالإضافة إلى العديد من الأحداث والخطوط الدرامية في إطار اجتماعي يتماشى مع خصوصية الشهر الفضيل.

«لعبة نيوتن»

كما تطل للمرة الأولى النجمة المصرية منى زكي في المسلسل الدرامي الجديد «لعبة نيوتن» إلى جانب النجم محمد ممدوح، من تأليف وإخراج تامر محسن، لتقدم حكاية زوجين يملكان مزرعة عسل متواضعة، يخططان معاً لولادة طفلهما المرتقب على الأراضي الأميركية ليحصل على الجنسية، حيث تتعرض خطتهما لعدد من العوائق تتسبب في شقاق كبير بينهما، حيث تصر «هنا» على أن تكمل مشوارها، بينما يجد «حازم» نفسه متورطاً في جريمة قتل دفاعاً عن مزرعة النحل الصغيرة، فهل سيتمكن الزوجان من استرداد طفلهما الوحيد، أم سيدفعان ثمن تخبطهما وانشغالهما.

«الكندوش»

وسيتابع جمهور تلفزيون دبي خلال أيام الشهر الفضيل، المسلسل الدرامي الجديد «الكندوش»، عن نص للنجم السوري حسام تحسين بيك، والمخرج سمير حسين، بمشاركة كل من النجوم أيمن زيدان، صباح الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى، سامية الجزائري، كندا حنا وسلاف فواخرجي، لتقديم دراما بيئة شامية، عن الحب والخيانة، تخطف من دمشق أيام زمان، حميميتها، وشكل علاقاتها الاجتماعية، وروحها التاريخية، دون اقتراب من التوثيق أو الاشتباك مع الأحداث التاريخية بمنطق مباشر، حيث تدور الأحداث في منتصف ثلاثينات القرن الماضي، من دون سبك تصعيدي تقليدي في الأحداث، وإنما من خلال نسيج معطيات مكثفة أكثر خصوصية في جوهر كل شخصية، منطلقة من رجل غني وطيب، له هيبته ووقاره وحضوره في الحارة الشامية، وقصة غرامه الصادمة مع امرأة أرملة غير متزوجة، ومن ثم الصراع الدائم بين محورين.

«حارة القبة»

في الوقت الذي سيتابع الجمهور كذلك المسلسل الدرامي الجديد «حارة القبة»، من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وبطولة كل من النجوم عباس النوري، سلافة معمار، نادين تحسين بيك، شكران مرتجى، صباح الجزائري، وفاء موصللي، حيث تدور أحداث المسلسل الدرامي الجديد مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، وانغماس السلطنة العثمانية فيها، وإعلان السلطان محمد رشاد، النفير العام، وهو ما عرف حينها باسم «السفر برلك»، والذي كان يمثل ذهاباً بلا عودة، أجبر على خوضها أبناء البلاد الخاضعة لحكم السلطنة منها بلاد الشام، حيث تدور الأحداث بين شخوص إحدى الحارات الدمشقية (حارة القبة)، وبين شخوص إحدى قرى ريف دمشق زمن الإقطاع (قرية ضهر الجبل)، لتسير الأحداث بين المكانين على التوازي ضمن حبكة درامية تعتمد على الإثارة والتشويق.

«الناموس»

ولمحبي الدراما الخليجية نصيب على شاشة تلفزيون دبي، حيث سيتابع الجمهور النجم الكويتي محمد المنصور، في المسلسل الخليجي الدرامي «الناموس» من تأليف محمد أنور محمد، وإخراج جاسم المهنا، وبمشاركة كل من النجوم هيفاء عادل، جاسم النبهان، خالد أمين، بثينة الرئيسي وفاطمة الحوسني، حيث تدور أحداث المسلسل الجديد في قالب من الغموض والتشويق، في فترة السبعينات من القرن الماضي، حول طبيعة الحياة في ذلك الزمان، والمجتمع والمرأة والكثير من المواقف، إلى جانب أحداث بوليسية حول جريمة قتل غامضة وتحقيقات مكثفة تتم في إطار حبكة درامية تراجيدية مشوقة.

«سما عالية»

ومع النجوم جاسم النبهان وزهرة الخرجي، سليمان الياسين، حمد العماني، ابتسام عبدالله وشيماء سليمان، سيتابع الجمهور المسلسل الخليجي الدرامي «سما عالية» من تأليف صالح النبهان وشيخة بن عامر، وإخراج محمد دحام الشمري، من خلال مجموعة من الأحداث والخطوط الدرامية المتشابكة التي تدور حول صراع المرأة من أجل الحرية والمساواة، والذي يمتد عبر جيلين، صراع جيل (شيخة) الأم مع المجتمع في الفترة من نهاية الستينات من القرن الماضي، وجيل (عالية) الابنة وصراعها مع المجتمع والقانون في مطلع القرن الـ21 لاستصدار تشريع ينطلق من إيمانها، بأن القانون يملك سلطة إجبار يلجأ إليها الفرد في مقابل سطوة المجتمع وأعرافه.

«حامض حلو»

من خلال دعمها الدائم للممثل الإماراتي والأعمال الإماراتية المتميزة، يأتي المسلسل الإماراتي التراثي «حامض حلو» من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، والذي سيتابعه الجمهور حصرياً على قناة سما دبي عن نص للنجم الإماراتي عبدالله زيد، وبطولة نجوم الدراما الإماراتية جمعة علي، أحمد الأنصاري، عبدالله صالح، سلوى بخيت ومحمد سعيد، حيث تدور أحداث المسلسل التراثي الكوميدي مع بداية السبعينات من القرن الماضي، في قرية مطلة على البحر، بالتزامن مع الطفرة العمرانية وتنوع الأحداث واختلاف القصص ضمن إطار متصل يتم من خلال إبراز بطلي العمل وما يتمتعان به من شخصيتين متناقضتين، على الرغم من صداقتهما الوطيدة، فالأول متسرع متهور في اتخاذ القرارات، والثاني طيب يعاني استغلال صديقه فيتعرض للسجن والخسائر المادية الفادحة.

«شعبية الكرتون»

ويعود المخرج الإماراتي المبدع حيدر محمد مع نخبة من المبدعين الشباب، إلى تقديم الموسم 15 من المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون»، برؤية متجددة وحلقات جديدة مع شخصيات «الفريج/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الحي الشعبي» من جنسيات ولهجات مختلفة، وذلك بعد أن تمكن المسلسل الكرتوني الإماراتي من الحفاظ على إطلالته السنوية بفضل أفكاره المتجددة وشخصياته التي تجاوزت أكثر من 40 شخصية كوميدية محببة.

«الروح والرية»

مع الكاتبة أنفال الدوسري، والمخرج منير الزعبي، يطل كل من النجوم: يعقوب عبدالله، هبة الدري، فهد البناي، إيمان الحسيني، إبراهيم الشيخلي، ريم أرحمة، شيماء علي، في المسلسل الدرامي الجديد «الروح والرية»، وتدور أحداث المسلسل الدرامي الجديد، في حقبة التسعينات من القرن الماضي، حيث تأخذ (آمنة)، الشخصية الرئيسة في العمل، المشاهد إلى العديد من الأحداث الفاصلة في حياة أفراد أسرتها.

«وأنا أحبك بعد»

مع النجوم بثينة الرئيسي، حسين المهدي، محمد الرمضان، فهد العبد المحسن، ميس كمر وناصر كرماني، تقدم الكاتبة مريم الهاجري، والمخرج خالد جمال، المسلسل الدرامي الجديد «وأنا أحبك بعد»، الذي يسلط الضوء على العديد من الموضوعات الاجتماعية التي يتم طرحها بأسلوب كوميدي خفيف، حيث تدور الأحداث بشكل مكثف حول العلاقات والصراعات بين الأزواج، إلى جانب مشكلات أخرى ستظهر على السطح مع تصاعد الأحداث.

رسائل مفيدة للجمهور

قال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام أحمد سعيد المنصوري، إنه في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي يعيشها العالم في سعيه الحثيث لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد، والتي أسهمت بشكل كبير في رفع سقف المنافسة بين القنوات التلفزيونية لتقديم الأفضل من ناحية الشكل والمضمون، تأتي خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي الدرامية هذا العام، لتعكس الحرص على تقديم أعمال ومسلسلات درامية مختارة تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف. وأضاف المنصوري أن «الجمهور سيتابع من خلال شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، أهم نجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وذلك بعد أن فاز تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، بحقوق عرض أهم المسلسلات الرمضانية لهذا العام ونجح في تقديم باقة متكاملة من الأعمال التي تندرج في إطار دورة درامية وبرامجية شاملة، مضمونها التميز والتفرد، وتعتبر مفاجأة جميلة تتميز بالإنتاجات الضخمة من الناحيتين المادية والفكرية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى سعي «تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عاماً بعد عام إلى تكريس علاقته المميزة مع نجوم الدراما في الإمارات ومنطقة الخليج والعالم العربي، بعد أن أثبت قدرته الدائمة على دعم كل التجارب الدرامية والإنتاجية الجادة التي تقدم رسائل مفيدة للجمهور على امتداد الوطن العربي، وذلك من خلال شراكاته مع العديد من شركات الإنتاج المهمة في الإمارات ومراكز الإنتاج في العالم العربي، وبحثه الدائم عن كتاب جدد ودماء جديدة لرفد الساحة الفنية بالأعمال ذات السوية الفنية العالية».

مشاركة فاعلة للجمهور في اختيار الجديد

أكدت مدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومديرة تلفزيون دبي سارة أحمد الجرمن، أن تلفزيون دبي أعد دورة درامية وبرامجية استثنائية، من خلال إنتاجات درامية خاصة من مصر وسورية والكويت، ما يؤكد أن صناعة الدراما العربية تتقدم صوب التميز والانفراد من خلال إنتاج المشروعات الضخمة الغنية بالنجوم والوجوه الجديدة، في الوقت الذي ستكون دورة شهر رمضان 2021 على شاشة تلفزيون دبي علامة فارقة للمشاهد العربي، من خلال تقديم مشروعات درامية متميزة لأهم الإنتاجات الخليجية والعربية، والبرامج المنتقاة في قالب متكامل يبرز مكانة شاشة تلفزيون دبي كاختيار أول للمشاهد العربي.

وحول المنافسة بين تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وبقية المؤسسات الإعلامية في الإمارات، قالت مديرة تلفزيون دبي «إذا لم تكن هناك منافسة فلن تكون لدينا شاشات متميزة، كما أن المؤسسات الإعلامية الإماراتية تعمل في إطار تكاملي، كما هي الحال بالنسبة لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة والذي يقوم بإنتاج برامجه وفق رؤية استراتيجية متكاملة».

7 مسلسلات على تلفزيون دبي

«حرب أهلية»: بطولة يسرا، باسل خياط، تامر هجرس وجميلة عوض.

«ضد الكسر»: بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش وحمزة العيلي.

«لعبة نيوتن»: بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج وسيد رجب.

«الكندوش»: بطولة أيمن زيدان، صباح الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى وسامية الجزائري.

«حارة القبة»: بطولة عباس النوري، سلافة معمار، نادين تحسين بيك، شكران مرتجى ووفاء موصللي.

«الناموس»: بطولة محمد المنصور، هيفاء عادل، جاسم النبهان وفاطمة الحوسني.

«سما عالية»: بطولة جاسم النبهان، زهرة الخرجي، سليمان الياسين، حمد العماني وابتسام عبدالله.

5 مسلسلات على «سما دبي»

«حامض حلو» تراثي إماراتي بطولة: عبدالله زيد، جمعة علي، أحمد الأنصاري، عبدالله صالح وسلوى بخيت.

«أمينة حاف» بطولة: إلهام الفضالة، طيف، شهاب جوهر، خالد العجيرب، ليالي دهراب وعبدالله الطليحي.

«الروح والرية» بطولة: يعقوب عبدالله، هبة الدري، فهد البناي، إيمان الحسيني وإبراهيم الشيخلي.

«وأنا أحبك بعد» بطولة: بثينة الرئيسي، حسين المهدي، محمد الرمضان وفهد العبد المحسن.

«شعبية الكرتون 15» إماراتي كوميدي، تأليف وإخراج: حيدر محمد ونخبة من المبدعين الإماراتيين.

«أمينة حاف»

تطل النجمة الكويتية إلهام الفضالة في المسلسل الخليجي الجديد «أمينة حاف» من تأليف علي الدوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، ومشاركة النجوم طيف، شهاب جوهر، خالد العجيرب، ليالي دهراب، عبدالله الطليحي ورندا حجاج، لتقديم حكاية «أمينة» المرأة المستفزة التي تمر بحدث كبير في حياتها، ينقلها من حالة إلى أخرى، حتى تصبح الزوجة الرابعة، التي تدخل في مشكلات ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، في قالب اجتماعي يتطرق كذلك إلى موضوع تعدد الزوجات في المجتمعات الخليجية، إلى جانب العديد من القضايا الأسرية والاجتماعية المعاصرة.

• ضيوف السهرة في «رمضان»: يسرا، نيللي كريم، منى زكي، أيمن زيدان، عباس النوري، سلافة معمار، محمد المنصور، جاسم النبهان عبدالله زيد، جمعة علي، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، بثينة الرئيسي، ونجوم شعبية الكرتون.

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