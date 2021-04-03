من هي العازفة رضوى البحيري التي يبحث عنها مستخدمو السوشيال بعد حفل المومياوات؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بشموخ ظاهر، وتمكن في العزف، وقوة في الأداء؛ خطفت العازفة «رضوى البحيري» الأنظار بشكل كبير خلال حفل موكب نقل المومياوات، لتصبح حديث السوشيال ميديا.

وظهرت البحيري، بملابس سوداء أنيقة، وحجاب عصري، وهي تعزف على الدرامز، بشكل أجبر المشاهدين على الاحتفاء بها، لموهبتها الكبيرة.

الرواد يبدون إعجابهم بالعازفة

وعلى الفور، بات الرواد يتداولون صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مدونين: «خطفت قلوبنا كلنا النهاردة»، «العازفة المصرية العملاقة رضوى البحيري، كانت بتخطف قلوبنا مع كل حركة بتعملها»، و«إلى العازفة الملكة المصرية المتوّجة حاليًا على عرش كل ما هو راقٍ.. دُمتِ جميلة، وواثقة، وراقية، ومتألقة».

ويرصد «هن» عدة معلومات عن العازفة التي يبحث عنها المصريون:

من هي العازفة الأشهر في حفل موكب المومياوات؟

- تُدعى رضوى البحيري.

- احترفت عزف التيمبان.

- عملت في أوركسترا أوبرا القاهرة.

- ظهرت اليوم تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، قائد الأوركسترا الفيلهارمونية المتحدة، مع 120 موسيقيًا و100 مغنٍ.

- أشادت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي باختيار المايسترو المصري نادر عباسي لقيادة «أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني» الخاص بموكب المومياوات الملكية.

- دونت قبل الحفل بساعات منشورا ساخرًا، قالت فيه: «إحنا اللي هنفسح المومياء».

حفل نقل موكب المومياوات

وبدأت رحلة نقل 22 من المومياوات الملكية، مساء اليوم، من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في حدث عالمي كبير على الأراضي المصرية.

وتم نقل 18 ملكا و4 ملكات، من أسر فرعونية مختلفة، إلى 17 تابوتا، من خلال عربات صممت خصيصا لهذ الحدث في شكل فرعوني.

ووُضع كل ملك في صندوق زجاجي أعلى العربة، حيث ظهر اسمه عليه بثلاث لغات مختلفة هي «العربية، الإنجليزية، والهيروغليفية».

واستغرق الموكب ما يقرب من 45 دقيقة لحين نقله من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.