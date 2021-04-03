شقيقة الفنان عمر السعيد تشارك بتريند «صورتك مع أخوكي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«صورتك مع أخوكي» تريند جديد شهدته إحدى المجموعات الخاصة بالفتيات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ولاقى انتشارا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، وشاركت خلاله عشرات الفتيات صورهن ولحظاتهن الخاصة والمميزة مغ أشقائهن.

مشاركة شقيقة الفنان عمر السعيد بالتريند

ووسط العديد من المشاركات التي شهدها التريند، لقى مشاركة الإعلامية زينة السعيد، شقيقة الفنان عمر السعيد، التي حرصت على نشر صورتين خاصتين بالنسبة إليها، جمعاها بشقيقها، معبرة من خلالهما عن حبها الشديد له وارتباطهما الكبير ببعضهما البعض.

زينة السعيد: مكنتش متخيلة إني هشارك في التريند

وكشفت الإعلامية زينة السعيد، شقيقة الفنان عمر السعيد، عن تفاصيل مشاركتها في تريند «صورتك مع أخوكي»، خلال حديثها لـ«هن»، قائلة: «أنا بشارك في تريندات تانية كتيرة، بس من أول ما شوفت التريند ده كنت بضحك على المواقف اللي بين الأخوات وبعضها وماتخيلتش إني هشارك فيه، وبعيدن لاقيتني حابة أنشر صور عزيزة عليا مع عمر فيه ونشرتها».

شقيقة عمر السعيد: تلقيت ردود أفعال إيجابية كثيرة

«في الأول اتخضيت جدا من كم التفاعل على البوست بتاعي أنا وأخويا، وأعجبت بآراء كتير من أعضاء الجروب من بين السيدات والبنات بموهبته التمثيلية وشخصيته، واتبسط جدا بردود الأفعال اللي جتلي على صورنا سوا، وحب الناس الكبير ليه»، بحسب الإعلامية.

علاقة الإعلامية بشقيقها الفنان: قريبين لبعض جدا

أما عن طبيعة علاقة زينة السعيد بشقيقها الفنان عمر السعيد، فهي مترابطة للغاية نظرا لتقاربهما العُمري من بعضهما، فضلا عن تشجيعها لموهبته التمثيلية دائما، ومتابعتها لمشاركاته في كل عمل جديد خاصة خلال الموسم الرمضاني، «بتابع أي عمل ليه جديد، وخصوصا في رمضان وأول ما أحداث العمل بتبدأ تشدني ببقى عايزة أخطف منه السيناريو عشان متشوقة أعرف الأحداث، بس هو مبيرضاش عشان محكيهاش لصحابي».