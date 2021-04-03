ناردين فرج بفستان من تصميم زهير مراد في حفل نقل المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

اختارت الإعلامية ناردين فرج الظهور أثناء تقديمها حفل نقل المومياوات الظهور بفستانا باللون الأحمر الناري بقصة ضيقه من الاعلي وتنورة واسعه، بصيحه الكاب، وأكمام من الشيفون مطرزة، من مجموعة زهير مراد للأزياء الراقية لربيع 2020 التي صممها على الطراز الفرعوني.

وأجرت الإعلامية ناردين على الفستان بعض التعديلات البسيطة جاءت في تبطين الجزء العلوي الشفاف ليصبح أكثر حشمة.

واختارت ناردين أن تترك شعرها منسدلا، واعتمدت مكياجا ناعما بالألوان الترابية، وأضفت للإطلالة أناقة بارتداء إكسسوارات رقيقة كقرط بأذنيها وخواتم ذهبية بأصابعها.

وانطلقت رحلة 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وتُسلط أنظار العالم على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.