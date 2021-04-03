منى زكي تتألق بإطلالة مميزة في حفل موكب المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

باللون الأزرق الذي يعد سر الحياه للقدماء المصريين، تألقت النجمة منى زكي بالموكب الملكي، بفستان بصيحة الأكتاف العريضة المنسدلة البليسة، وفتحة صدر على شكل حرف V، وقرط فرعوني كبير باللونين الأزرق والفضي حول الرقبة.

كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل الملموم والألوان الهادئة بالمكياج.

وانطلقت رحلة 22 مومياء ملكية، منذ قليل، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وتُسلط أنظار العالم على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.