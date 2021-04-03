بمكياج فرعوني ساحر .. نجمات تألقن باحتفالية نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ظهرت جميع المشاركات في احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، بإطلالات تتناسق مع الحدث التاريخي، معتمدين اللمسات الفرعونية بمكياجهم.

واقتبست أغلب المشاركات بالاحتفالية من نجمات التمثيل والغناء، وإعلاميات وكذلك المشاركات بالعروض المصاحبة للموكب، لمسات المكياج الفرعوني، الذي دائمًا ما تظهر به المصرية القديمة خلال الرسومات المنحوتة على جدران المعابد، بمكياج متميز بإبراز العيون برسمة ساحرة، وألوان مميزة.

الإعلامية جاسمين طه زكي، التي قدمت الاحتفالية، ظهرت بلمسات جمالية من المكياج المرتكز على الألوان الترابية.

الفنانة يسرا اختارت المكياج البسيط الهادئ الذي يبرز ملامحها الرقيقة، متعمدة الظهور بإطلالة فرعونية من خلال الملابس و إطلالتها المجوهرات الأنيقة الذهبية في اليد والرقبة والأذن.

أما النجمة منى زكي تعمدت إبراز ملامحها الرقيقة بمكياجًا ناعما، حيث اختارت الألوان الهادئة كالترابية والبني في الشفاه وعلى الوجنتين.

وبالنسبة للفنانة هند صبري، اعتمدت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون الجنزاري، وهو لون مميز بالمكياج الفرعوني، إضافة إلى أحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

أما عن الفنانة نيللي كريم التي ظهرت بإطلالة فرعونية كاملة، اعتمدت مكياجًا بالألوان الترابية، أبرزت خلاله رسمة العين المميزة بالأيشادو البني.

وانطلقت رحلة 22 مومياء ملكية، منذ قليل، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وتُسلط أنظار العالم على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.